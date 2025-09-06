به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فتحوی ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به جایگاه تاریخی و نقشآفرینی ماندگار مردم این استان در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: استان مازندران همواره در تأمین نیروی انسانی برای جبههها و سپاه، پیشتاز و حتی فراتر از نیاز کشور عمل کرده است، چه در دوران دفاع مقدس و چه در سایر عرصههای دفاعی، هرگز کمبودی از نظر نیروی انسانی احساس نشده و این استان با افتخار، بیش از نیاز، نیرو به جبهههای مقاومت اعزام کرده است.
وی افزود: این افتخار بزرگی است که پدران و مادران مازندرانی، منتظر آغاز عملیات بودند تا فرزندان خود را راهی جبهه کنند، چنین روحیهای، نشانهای از ایمان، بصیرت و وفاداری مردم این خطه به آرمانهای اسلام و انقلاب است؛ و این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.
مازندران اولین شیعیان ایران پس از ظهور اسلام
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به پیشینه مذهبی مردم مازندران گفت: یکی دیگر از افتخارات بزرگ این استان، تشیع سریع مردم آن در نخستین سالهای ورود اسلام به ایران است، در حالی که برخی مناطق کشور، قرنها بعد شیعه شدند، مردم شمال کشور بهویژه مازندران، از همان ابتدا و بلافاصله پس از پذیرش اسلام، به ولایت اهل بیت (ع) گرویدند. این پیشتازی در تشیع، ریشهدار و تاریخی است.
نقش برجسته مازندرانیها در دفاع اخیر مقاومت
سردار فدوی با اشاره به جنگهای اخیر جبهه مقاومت نیز اظهار داشت: در جنگ اخیر، مازندران شهدایی تقدیم کرد؛ قریب به ۵۰ شهید از فرزندان این استان در مناطق مختلف عملیاتی به شهادت رسیدند، این شهدا از واحدهای مختلف سپاه شامل هوافضا، موشکی، زرهی، پدافند و عملیاتهای زمینی بودند. مازندرانیها در خط مقدم دفاع از انقلاب در منطقه و در برابر جبهه استکبار حضور جدی و مؤثر داشتهاند.
پاسداری بر اساس الگوی امیرالمؤمنین (ع)
وی در ادامه با اشاره به آیهای از قرآن و سیره امیرالمومنین علی (ع) تصریح کرد: این آیه در شأن حضرت علی (ع)، حضرت حمزه و حضرت جعفر نازل شده که عهد و پیمان الهی بستند و پای آن ایستادند. حضرت حمزه در احد، حضرت جعفر در جنگ موته به شهادت رسیدند و حضرت علی (ع) نیز سالها پس از آن همچنان بر عهد خود باقی ماند و تاریخ روایت کرده که ایشان گاهگداری بر سینه میزد و میگفت: منم آن منتظر. امروز هم در امت اسلامی، ما تعدادی شهید دادهایم، اما بیشمار منتظر داریم؛ مردمی که بر عهد خود با خدا ایستادهاند.
سردار فدوی با مرور ۴۷ سال دشمنی مستمر استکبار با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنیهای آمریکا و متحدانش آغاز شد؛ نخستین اقدام نظامی علیه ما توسط آمریکا در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در کردستان انجام شد اما تا امروز، نه تنها موفقیتی کسب نکردهاند، بلکه بارها شکست خوردهاند و این به دلیل آن است که ما به تکالیف خود عمل کردهایم و خداوند نیز بر اساس وعدهاش، بهترین نتیجه را برای ملت ایران رقم زده است.
وی با تأکید بر نقش ایمان به وعدههای الهی گفت: ما باور داریم که وعده خدا حق است. نتایج در دست خداست، اما شرط تحقق آن، انجام تکالیفی است که بر دوش ما قرار دارد و اگر ما وظایف خود را درست انجام دهیم، خداوند پیروزی را تضمین کرده است. این قاعده قرآنی است و تجربه ۴۷ ساله ما آن را ثابت کرده است.»
جوانگرایی در سپاه؛ تداوم مسیر عزت و اقتدار
سردار فدوی با اشاره به روند جوانگرایی در سپاه گفت: سپاه پاسداران به سمت جوان شدن پیش میرودو در هفتههای گذشته در زنجان و چهارمحال و بختیاری، فرماندهانی منصوب شدند که سن آنها حتی اقتضای حضور در دوران جنگ تحمیلی را نداشتو این مسیر مبارک، تداوم راه انقلاب با نسل جدیدی از فرماندهان انقلابی و جهادی است.
وی با اشاره به تغییر فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: آقای موحد که فردی علمی و انقلابی و از خانوادههای شناختهشده است، به عنوان فرمانده جدید سپاه کربلا منصوب شده و انشاءالله با کمک مجموعه، در این مسئولیت موفق خواهد بود.
نظر شما