مهمانی امت احمد(ص) نماد وحدت و کرامت مردمان کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صادقی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نگاه عمیق امام راحل در نامگذاری هفته وحدت، امروز پس از گذشت ۴۷ سال بیش از هر زمان دیگری روشن شده است، چراکه دشمنان تلاش کرده‌اند از مسیر اختلافات مذهبی میان مسلمانان نفوذ کنند.

وی با بیان اینکه مردم کردستان با اختیار و شناخت اسلام را پذیرفته‌اند، افزود: ۸۵ درصد مردم استان شافعی مذهب هستند و از دیرباز آئین‌های مردمی باشکوهی همچون جشن‌های ماه مولود در مساجد، تکایا و خانقاه‌ها برگزار کرده‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این مراسم‌ها منسجم‌تر و سازماندهی‌شده‌تر شد.

صادقی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد مهمانی امت احمد در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: این مراسم با مشارکت ۱۰۰ غرفه مردمی و حضور بیش از ۱۰۰ هزار بازدیدکننده برگزار شد و به یک اتفاق کم‌نظیر در سنندج تبدیل شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با ساماندهی ۱۲۰ غرفه و مشارکت گروه‌هایی از ۲۳ استان کشور، تعداد بازدیدکنندگان به بیش از ۱۴۰ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه امسال نیز ۱۲۰ غرفه برپا خواهد شد، گفت: این مراسم نمایشگاهی از نکوداشت پیامبر مکرم اسلام در این دیار خواهد بود.

وی ادامه داد: این رویداد توانسته نشاط اجتماعی و همدلی اقشار مختلف را در کنار هم رقم بزند؛ به‌گونه‌ای که برای همه مخاطبان از کودک و نوجوان تا علاقه‌مندان به موسیقی آئینی و برنامه‌های هنری محتوای متنوعی پیش‌بینی شده است.

دبیر اجرایی مهمانی امت احمد با بیان اینکه کردستان باید با هویت دینی و اعتقادی مردمش معرفی شود، گفت: رسانه‌ها وظیفه دارند کردستان را به‌عنوان دارالاحسان و سرزمین مساجد و مناره‌ها به جامعه بشناسانند.

وی اضافه کرد: امسال نیز علاوه بر پوشش رسانه‌های ملی، گروه‌های مردمی و رسانه‌های استانی در انعکاس این جشن مردمی نقش‌آفرین هستند.

صادقی با اشاره به مشارکت گروه‌هایی از استان‌های مختلف کشور در برگزاری مراسم افزود: از تهران، قم، اصفهان، خراسان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و دیگر استان‌ها گروه‌های مردمی حضور دارند و در حوزه‌های فرهنگی، هنری و خدماتی به مهمانان خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی تاکید کرد: کردستان پایتخت پیروان امام شافعی است و امروز باید پیام وحدت و مقاومت مردم این دیار به امت اسلامی مخابره شود.

وی بیان کرد: امیدواریم مهمانی امت احمد الگویی برای دیگر استان‌ها باشد و به بستری برای تقویت وفاق دینی و ملی تبدیل شود.

صادقی حضور گروه‌های هنرمندانی از ترکیه، عراق و فلسطین در داخل کشور ایران را از برنامه‌های این مراسم معنوی در سنندج عنوان کرد که برای مردم اجرا خواهند داشت.