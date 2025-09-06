شرط تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ایوبی‌نژاد دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور با اشاره به مصوبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ هیئت امنای دانشگاه پیام نور؛ جزئیات این تغییرات را که به فرآیندهای تمدید قرارداد، ماندگاری، رکود علمی و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی مربوط می‌شود، اعلام کرد.

شرط تمدید قراردادهای پیمانی: اخذ ترفیع سالانه

وی یکی از اصلی‌ترین تغییرات را شرط تمدید قرارداد برای اعضای هیئت علمی پیمانی دانست و افزود: بر اساس ماده ۷ آئین‌نامه جدید، تمدید قرارداد این اعضا منوط به احراز شرایط عمومی و کسب حداقل امتیاز لازم مطابق امتیازات مندرج در دستورالعمل ترفیع سالیانه شده است

ایوبی نژاد یادآور شد: اعضای هیئت علمی پیمانی که موفق به اخذ امتیاز ترفیع سالانه نشوند، امکان تمدید قرارداد نخواهند داشت. لازم است اعضا برای انجام کامل وظایف آموزشی و پژوهشی خود اهتمام ویژه داشته باشند.

رکود علمی برای اعضای رسمی

دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور در ادامه به ماده ۱۰۹ آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: چنانچه عضو هیأت علمی رسمی طی سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب یک پایه استحقاقی را احراز نکند، مشمول رکود علمی شناخته می‌شود.

به گفته وی، این امر پس از طی فرآیندهای مربوطه، به بازنشستگی، بازخرید خدمت، انتقال به سایر دانشگاه‌ها یا خاتمه خدمت منجرمی شود.

«ماندگاری» در حالت پیمانی یا رسمی آزمایشی

ایوبی‌نژاد همچنین به تغییر قوانین مربوط به «ماندگاری» اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳ آئین‌نامه، اعضای پیمانی در صورت عدم تبدیل وضعیت پس از پنج سال، حداکثر سه نوبت یک‌ساله دیگر می‌توانند با احراز شرایط و اخذ امتیازات لازم، به همکاری در شرایط پیمانی ادامه دهند و در غیر این صورت مشمول بند د ماده ۱۳ شده و به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود.

وی افزود: برای اعضای رسمی آزمایشی نیز تعداد سال‌های اخذ مجوز ماندگاری از سه سال به دو سال کاهش یافته است.

چنانچه عضو برای ماندگاری سال اول و دوم در رسمی آزمایشی، شرایط مقرر در بندهای الف و ب ماده ۱۵ را نداشته باشد، مطابق بند ج ماده مذکور، قرارداد عضو به استخدام پیمانی با حفظ پایه‌های قبلی، تغییر وضعیت می‌یابد تا بتواند شرایط لازم برای اخذ مجوز ماندگاری حداکثر دو ساله را کسب نماید.

چنانچه عضو بعد از مهلت مقرر در بند ج نتواند ماندگاری سال اول یا دوم را کسب نماید و یا عضو نتواند بعد از اتمام ماندگاری سال دوم شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید، مشمول بازنشستگی، بازخرید خدمات و یا در صورت نیاز دانشگاه، تبدیل وضعیت به پیمانی دائم با تصویب هیأت امنا می‌شود.

تفویض اختیار به هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور برای تسریع در تبدیل وضعیت

دبیر هیئت اجرایی جذب در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تدابیر قبادی رئیس مرکز جذب وزارت علوم و حسن اعتماد وی؛ از تفویض اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور برای رسیدگی به پرونده‌های تبدیل وضعیت خبر داد و این اقدام را زمینه‌ساز تسریع در فرآیندهای مربوطه دانست.

وی تصریح کرد: اگرچه این تفویض اختیار مدت زمان بررسی پرونده‌ها را کوتاه‌تر می‌کند، اما فرآیندهای اصلی و الزامات آن (مانند تکمیل شناسنامه علمی و ثبت‌نام و بارگذاری مستندات در سامانه مهر رضوی) کماکان به قوت خود باقی است.

ایوبی نژاد از تمامی اعضای هیئت علمی خواست مفاد آئین‌نامه استخدامی جدید را به دقت مطالعه کنند تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.