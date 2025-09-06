جنایت خانوادگی در لنگرود؛ پدر معتاد دختر ۶ ساله خود را به قتل رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبحزاهدی ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع خانوادگی در یکی از محلات لنگرود، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد پدر ۴۴ ساله خانواده که دارای اعتیاد شدید بوده و در شرایط نامتعادل روحی قرار داشته، در جریان اختلافات خانوادگی با چاقو دختر ۶ سالهاش را از پای درآورده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ صبحزاهدی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با افرادی که به دلیل سوءمصرف مواد و مشکلات خانوادگی امنیت و آرامش جامعه را خدشهدار میکنند برخورد خواهد کرد.
