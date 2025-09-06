  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

کلاهبرداری از کشاورزان با فروش برنج در گرگان لو رفت

گرگان-فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای در پی وقوع چندین فقره کلاهبرداری از کشاورزان در قالب خرید و فروش برنج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره کلاهبرداری از کشاورزان در قالب خرید و فروش برنج رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و به‌کارگیری شگردهای پلیسی، یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: متهم دستگیرشده ضمن اعتراف به همدستی با افراد دیگر، به ارتکاب دو فقره کلاهبرداری مجموعاً به میزان حدود چهار تن برنج از کشاورزان اعتراف کرده است.

