کلاهبرداری از کشاورزان با فروش برنج در گرگان لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره کلاهبرداری از کشاورزان در قالب خرید و فروش برنج رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و به‌کارگیری شگردهای پلیسی، یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: متهم دستگیرشده ضمن اعتراف به همدستی با افراد دیگر، به ارتکاب دو فقره کلاهبرداری مجموعاً به میزان حدود چهار تن برنج از کشاورزان اعتراف کرده است.