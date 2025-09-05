  1. استانها
یک پرونده قصاص در دزفول به صلح و سازش ختم شد

اهواز - رئیس دادگستری شهرستان دزفول گفت: یک نفر محکوم به قصاص نفس با تلاش کارگروه ویژه قتل موفق به اخذ رضایت از اولیای دم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آباد رئیس دادگستری شهرستان دزفول ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد در سال ۱۴۰۰ بر اثر درگیری، فرد ضارب به قصاص نفس محکوم شد که باتوجه به ندامت وی و با پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی کارگروه ویژه قتل شهرستان دزفول و رسیدگی در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی، این پرونده نهایتاً با صلح و سازش نهایی مختومه شد.

آباد ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های دادستان دزفول در تحقق این رضایت، بیان کرد: دستیابی به صلح و سازش در چنین پرونده‌های سنگینی، نتیجه درایت، همدلی و تلاش مجموعه قضائی و اعضای کارگروه ویژه شامل اعضای شورای و معتمدین و صلح یاران است که با رویکردی انسانی و دلسوزانه، گامی مهم در جهت بازگشت آرامش به جامعه برمی‌دارند.

وی تأکید کرد: صلح و سازش در پرونده‌های کیفری، علاوه بر جلوگیری از ادامه تنش و کینه‌های خانوادگی، به تحکیم امنیت اجتماعی و آرامش عمومی منجر می‌شود و ترویج فرهنگ گذشت و سازش، نمونه‌ای ارزشمند از برتری روح انسانیت بر انتقام‌جویی است.

