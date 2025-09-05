یک پرونده قصاص در دزفول به صلح و سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آباد رئیس دادگستری شهرستان دزفول ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل عمد در سال ۱۴۰۰ بر اثر درگیری، فرد ضارب به قصاص نفس محکوم شد که باتوجه به ندامت وی و با پیگیری مستمر و تلاش شبانهروزی کارگروه ویژه قتل شهرستان دزفول و رسیدگی در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی، این پرونده نهایتاً با صلح و سازش نهایی مختومه شد.
آباد ضمن قدردانی از حمایتها و همکاریهای دادستان دزفول در تحقق این رضایت، بیان کرد: دستیابی به صلح و سازش در چنین پروندههای سنگینی، نتیجه درایت، همدلی و تلاش مجموعه قضائی و اعضای کارگروه ویژه شامل اعضای شورای و معتمدین و صلح یاران است که با رویکردی انسانی و دلسوزانه، گامی مهم در جهت بازگشت آرامش به جامعه برمیدارند.
وی تأکید کرد: صلح و سازش در پروندههای کیفری، علاوه بر جلوگیری از ادامه تنش و کینههای خانوادگی، به تحکیم امنیت اجتماعی و آرامش عمومی منجر میشود و ترویج فرهنگ گذشت و سازش، نمونهای ارزشمند از برتری روح انسانیت بر انتقامجویی است.
