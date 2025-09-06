آغاز تعمیر ۱۶۰۰ کیلومتر از خطوط برق برای پیشگیری از خاموشی ها در پائیز

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طول شبکه فشار متوسط استان کهگیلویه و بویراحمد ۵ هزار و ۸۸۰ کیلومتر است، گفت: به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از باد و باران و افزایش پایداری شبکه برق استان، هرسال پیش از آغاز فصل سرما تعمیرات پیشگیرانه شامل، تعویض مقره، آچارکشی اتصالات، عیبیابی و شناسایی نقاط معیوب و شاخهزنی انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناشی از ناترازی انرژی و به منظور جلوگیری از بروز خاموشیهای های مضاعف به مشترکان، برنامه تعمیرات پیشگیرانه شبکه به صورت محدود و همزمان با خاموشیهای با برنامه انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد افزود: به منظور حفظ امنیت جانی و پیشگیری از آسیب به اموال مردم، عملیات شاخه زنی در مراکز شهرهای استان، در ساعات ۱ تا ۴ صبح برنامهریزی میشود تا ضمن عدم ایجاد اختلال در کسب و کار مشترکان تجاری، ماشینآلات و جرثقیلهای عملیاتی امکان تردد داشته باشند.
وی یادآور شد: در عملیات تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز تاکنون ۴۰۰ کیلومتر شاخه زنی انجام شده است.
به گفته روستایی در حال حاضر شهرستانهای بویراحمد، گچساران، دنا، چرام و کهگیلویه تعمیرات دورهای پاییز و زمستان را آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: در شهرستان بویراحمد ۱۰ اکیپ عملیاتی روزانه همزمان با خاموشیهای بابرنامه، کار تعمیرات دورهای را در یاسوج، دشتروم، لوداب و نقارهخانه انجام میدهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اضافه کرد: همچنین ۶ اکیپ عملیاتی نیز در شهرستان دنا کار انجام تعمیرات دورهای را آغاز کردهاند که پیش از شروع فصل سرما این عملیات پایان یابد.
نظر شما