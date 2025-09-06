سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برگزاری جشنواره"امت ماه" که از ساعت ۱۹ شنبه مورخ ۱۵ شهریور ماه بمدت چهار شب با حضور هنرمندان در اصفهان برگزار میشود، پلیس راهور در محدودههای شمال و جنوب پل خواجو نسبت به اعمال محدودیتهای دائم اقدام خواهد کرد.
وی افزود: این محدودیت هادر حاشیه شمالی زاینده رود از سمت میدان بزرگمهر و حاشیه شمالی چهار راه فردوسی بسمت پل خواجو، چهار راه نقاشی بسمت پل و میدان خواجو و در حاشیه جنوبی زاینده رود از سمت چهار راه آبشار و حاشیه جنوبی چهار راه فردوسی بسمت پل خواجو و از میدان فیض بسمت پل خواجو اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: هدف پلیس از این اقدامات، رفاه حال شهروندان و هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم است و از شهروندان میخواهیم از مسیرهای جایگزین در خیابانهای همجوار و موازی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند برای رفت و آمد خود از وسایل نقلیه عمومی بویژه اتوبوسهای شرکت واحد که در پارکینگهای صفه، پارکینگ سیلو در خیابان مصلی وپارکینگ آبشار سومآماده خدمت رسانی هستند استفاده کنند
