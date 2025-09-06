  1. اقتصاد
توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شود

یک مقام مسئول گفت:اعمال تعرفه بالاترین پلکان مصرف برق برای مشترکینی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، منوط به برقراری کامل تبادل اطلاعات میان توانیر و وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکین توانیر، درباره آخرین وضعیت اتصال شرکت توانیر به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قانون، در صورتی که مشترکی در این سامانه خوداظهاری نکند، باید تعرفه برق وی در بالاترین پلکان محاسبه شود؛ اما تحقق این موضوع وابسته به دریافت اطلاعات قطعی و برخط از وزارت راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به اینکه توانیر روزانه بیش از یک میلیون قبض برق برای مشترکان صادر می‌کند، افزود: برای اعمال دقیق این قانون، لازم است اطلاعات مشترکین از طریق وب‌سرویس رسمی سامانه املاک و اسکان در اختیار توانیر قرار گیرد تا امکان تفکیک مشترکانی که خوداظهاری نکرده‌اند، فراهم شود.

یاقوتی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر بخشی از اطلاعات را در اختیار توانیر قرار داده اما به دلیل کامل نبودن داده‌ها، اجرای این طرح به‌صورت فراگیر عملیاتی نشده است.

به گفته وی، با تکمیل ارتباط سیستمی میان دو دستگاه، اعمال تعرفه بالاترین پلکان برای مشترکین فاقد ثبت‌نام به‌سرعت اجرایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکین توانیر در پایان تأکید کرد: توانیر به تکالیف قانونی خود پایبند است و به محض نهایی شدن تبادل اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی، محاسبه تعرفه پرمصرف‌ها بر اساس داده‌های سامانه املاک و اسکان اجرایی خواهد شد.

