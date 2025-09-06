کسب ۲ مدال طلا مخترعان البرزی در سوئیس 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی مخترع البرزی اظهار داشت: در مسابقات امسال که به تازگی در سوئیس برگزار شد، با همکاری خانم زهره کرمی به صورت تیمی موفق به کسب دو مدال طلا با ارائه طرح‌های موتور دو مخله و کیف امداد خورشیدی در حوزه‌های مختلف از جمله دفاعی، بهداشت و درمان، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط زیست شدیم.

این طرح‌ها مورد تأیید داوران فدراسیون جهانی مخترعان قرار گرفته و نشان از قابلیت‌های بالای نوآوری در کشورمان دارد.

سال گذشته، محمد رضایی با ارائه طرح چادر خورشیدی امدادی موفق به کسب مقام دوم در مسابقات ۲۰۲۴ فدراسیون جهانی مخترعان شد. این مسابقات به صورت برخط برگزار شد و جمع زیادی از مخترعان از سراسر جهان و ایران در آن شرکت کردند و پیروزی‌های قابل توجهی کسب کردند.

رضایی همچنین در سال ۲۰۲۳ با ارائه طرح یخچال خورشیدی در همین مسابقات در سوئیس موفق به کسب مدال نقره شد. این مخترع جوان تا کنون اختراعات متعددی از جمله کیف امدادی و یخچال خورشیدی را در سامانه مالکیت معنوی کشور به ثبت رسانده است.