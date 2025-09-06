  1. استانها
  2. البرز
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

کسب ۲ مدال طلا مخترعان البرزی در سوئیس 

کسب ۲ مدال طلا مخترعان البرزی در سوئیس 

کرج-، دو مخترع جوان از استان البرز، در مسابقات ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی مخترعان که به تازگی در سوئیس برگزار شد، با ارائه طرح‌های نوآورانه خود دو مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی مخترع البرزی اظهار داشت: در مسابقات امسال که به تازگی در سوئیس برگزار شد، با همکاری خانم زهره کرمی به صورت تیمی موفق به کسب دو مدال طلا با ارائه طرح‌های موتور دو مخله و کیف امداد خورشیدی در حوزه‌های مختلف از جمله دفاعی، بهداشت و درمان، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط زیست شدیم.

این طرح‌ها مورد تأیید داوران فدراسیون جهانی مخترعان قرار گرفته و نشان از قابلیت‌های بالای نوآوری در کشورمان دارد.

سال گذشته، محمد رضایی با ارائه طرح چادر خورشیدی امدادی موفق به کسب مقام دوم در مسابقات ۲۰۲۴ فدراسیون جهانی مخترعان شد. این مسابقات به صورت برخط برگزار شد و جمع زیادی از مخترعان از سراسر جهان و ایران در آن شرکت کردند و پیروزی‌های قابل توجهی کسب کردند.

رضایی همچنین در سال ۲۰۲۳ با ارائه طرح یخچال خورشیدی در همین مسابقات در سوئیس موفق به کسب مدال نقره شد. این مخترع جوان تا کنون اختراعات متعددی از جمله کیف امدادی و یخچال خورشیدی را در سامانه مالکیت معنوی کشور به ثبت رسانده است.

کد خبر 6581469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها