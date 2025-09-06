به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین که امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه برگزار شد، با تبریک هفته وحدت به همه مسلمانان جهان اظهار داشت: خداوند متعال به بشریت پیامبری داد که «رحمة للعالمین» و مظهر احسان، مهربانی، بخشش و نعمت است، پیامبری که روز میلادش مقدمه بعثت و رهایی بشر از تاریکی جهالت شرک، ظلم و بی عدالتی شد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هفته وحدت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز وجود نبی اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم را بزرگ‌ترین مایه‌ی وحدت در همه‌ی ادوار اسلامی عنوان نمودند و بر همین اساس یکی از پیام‌های عمده‌ی انقلاب ما نیز وحدت مسلمین است.

وی در ادامه «هفته وحدت» را فرصتی مغتنم برای حمایت آحاد مسلمانان از ملت مظلوم غزه برشمرد و عنوان کرد: حمایت از مردم مظلوم غزه یک مسئولیت اسلامی است و با توجه به شرایط دشوار غزه، این حمایت و همبستگی از سوی مسلمانان بیش از پیش ضرورت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش در جلسه شورای معاونین با اشاره به ارسال نامه‌ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تقاضای استفساریه نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ آن مرجع در خصوص تبصره مذکور اظهار داشت: پیرامون اینکه آیا چک‌های صادره از طرف تجار یا برای امور تجاری حتی در صورت انقضا مواعد مرور زمان مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت از حیث میزان خسارت، نحوه محاسبه و مبدا زمانی مطالبه خسارت مشمول تبصره الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ آن مجمع است یا خیر، اختلاف برداشت‌های متفاوتی وجود دارد که پاسخ به استفساریه اختلاف نظر بین حقوقدانان و قضات را مرتفع خواهد کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه بر لزوم نظارت الکترونیک و تمهید سازوکاری مبنی بر ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» در سامانه «مدیریت پرونده» به منظور نظارت هر چه بیشتر بر اتقان آراء، ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات، احکام قضاتِ دادسراها و دادگاه‌ها خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به منظور نظارت بر آراء برای دستیابی به اتقان بیشتر، علاوه بر سامانه تناد، ایجاد سامانه جامع عملکرد قضات و برنامه ریزی در این رابطه از سوی معاونت رهبردی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود.

گفتنی است؛ در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند.