رسیدگی سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی به مشکلات مراجعان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی که در رسیدگی به امور قضائی مردم باید نهایت دقت و سرعت را اِعمال کنند و به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیندازند و این امور را به فردا و یا زمان آتی موکول نکنند، وثوقی سرپرست مجتمع قضائی شهید مدنی و احمدی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به صورت مستقیم و بدون واسطه با مراجعه کنندگانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آنها رسیدگی کردند.

وثوقی معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید مدنی با حضور در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با ۹ نفر از مراجعین به صورت چهره به چهره ملاقات و ضمن استماع اظهارات و دریافت لوایح متقاضیان، دستورات لازم را صادر کردند.

احمدی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران با حضور در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با ۵ نفر از مراجعین بصورت چهره به چهره ملاقات و ضمن استماع اظهارات و دریافت لوایح متقاضیان، دستورات لازم را صادر کردند.

لازم به ذکر است که روزانه بصورت منظم و هماهنگ شده مسئولان قضایی دادگستری و دادستانی استان تهران در اداراه کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافته و دستورات قضایی و حقوقی متناسب برای رفع مشکلات تعدادی از مراجعه کنندگان را صادر می‌کنند.