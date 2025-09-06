به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیام مشترکی به مناسبت هفته وحدت، تاکید کردند: استان کرمانشاه، نماد همزیستی و وفاق اقوام و مذاهب گوناگون، همواره الگویی روشن از اتحاد و برادری در ایران اسلامی بوده است. مردمان بصیر و آگاه این دیار، به جهانیان ثابت کردهاند که تنوع دینی و فرهنگی نه مانع، بلکه سرمایهای بیبدیل برای پیشرفت، اقتدار و عزت است.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«انّما المؤمنونَ اِخوهٌ فَاَصلِحوا بینَ اَخَوَیکُم واتَّقوااللهَ لَعَلَّکُم تُرحَمون»
وحدت، میراثی جاودان و گوهری سترگ است که دلهای مسلمانان را به هم پیوند میدهد و مسیر عزت، اقتدار و سربلندی امت اسلامی را روشن میسازد. هفتهی وحدت، فرصتی است تا امت اسلامی، برادری و همدلی خود را در پرتو نور بیپایان پیامبر عظیمالشأن اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و سیره اهل بیت عصمت و طهارت سلامالله علیهم أجمعین به نمایش بگذارند و جلوهای از همصدایی امت واحده را به جهانیان نشان دهند.
استان کرمانشاه، نماد همزیستی و وفاق اقوام و مذاهب گوناگون، همواره الگویی روشن از اتحاد و برادری در ایران اسلامی بوده است. مردمان بصیر و آگاه این دیار، به جهانیان ثابت کردهاند که تنوع دینی و فرهنگی نه مانع، بلکه سرمایهای بیبدیل برای پیشرفت، اقتدار و عزت است.
تاریخ پر فراز و نشیب اسلام گواه آن است که دشمنان دین مبین، در طول هزاران سال، با توطئهها و دسیسههای شوم برای ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب اسلامی، تلاش کردهاند که مسیر پیشرفت و عزت امت اسلامی را سد کنند. هر لطمه، شکست و آسیبی که به امت اسلامی وارد شده، ریشه در شکاف و اختلاف داشته و ردپای دشمنان و بدخواهان در آن به روشنی دیده میشود که مصداق بارز آن جنایات وحشیانه و کودککشی رژیم صهیونی علیه مسلمانان مظلوم غزه در سکوت برخی دول کشورهای اسلامی است. ملت مؤمن ایران اسلامی، با ایمان راسخ و ارادهای پولادین، پاسخ این توطئهها را در همدلی، همبستگی و وحدت عملی داده و پیام وحدت و رحمت پیامبر اعظم و اهل بیت آن حضرت سلامالله علیهم أجمعین را چراغ راه پیشرفت همهجانبه و ترقی و تعالی خویش و همهی جوامع اسلامی قرار داده است.
ضمن تبریک این هفتهی فرخنده به امت اسلامی و مردم شریف استان کرمانشاه، امیدواریم این ایام، سرآغاز فصلهای تازهی وحدت، همدلی و همبستگی مذاهب اسلامی در استان، کشور و جهان اسلام باشد و با توکل بر خداوند متعال، مسیر توسعه، امنیت و آرامش جوامع اسلامی بیش از پیش هموار گردد.
نظر شما