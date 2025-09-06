اصلاحات جدید فروش خودرو؛ اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به روز رسانی کرد. در این بهروزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمتگذاری بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول (دستورالعمل ۵۴۳)، بدون تغییر باقی مانده است.
از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید میتوان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبتنام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابتپذیری اشاره کرد.
بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمتها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.
مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورتهای مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام میکنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی میکند.
مطابق مصوبه شورای رقابت اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.
برای مشاهده متن دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروهای سواری اینجا کلیک کنید.
