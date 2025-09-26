به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، زیرا تحقیقی داخلی در مایکروسافت نشان داده وزارت دفاع رژیم صهیونیستی از فناوری‌های آن برای ذخیره داده‌های نظارتی بر تماس‌های تلفنی مردم فلسطین استفاده می‌کند.

این شرکت فناوری آمریکایی تصمیم گرفته برخی حق اشتراک‌های وزارت دفاع رژیم صهیونیستی را متوقف و غیرفعال کند. این امر روی اشتراک ابر رایانشی آزور و برخی سرویس‌های هوش مصنوعی رژیم صهیونیستی تأثیر می‌گذارد.

برد اسمیت مدیر مایکروسافت در یک پست وبلاگی نوشت: ما فناوری مذکور را برای تسهیل نظارت گسترده بر شهروندان فراهم نکردیم. ما همین اصول را در کشورهای سراسر جهان به کار گرفته‌ایم و به مدت بیش از دو دهه بر آن تاکید کرده‌ایم.

ما به همین دلیل در ۱۵ آگوست به طور علنی توضیح دادیم شرایط استاندارد خدمات مایکروسافت، استفاده از فناوری ما را برای نظارت گسترده بر غیرنظامیان ممنوع می‌کند.

به نوشته نشریه گاردین مایکروسافت هفته گذشته این تصمیم را به رژیم صهیونیستی اطلاع داده است.

مایکروسافت پس از بررسی‌های مداوم که از ماه آگوست آغاز کرده، این تصمیم را گرفته است. تحقیقات مایکروسافت پس از انتشار گزارشی در روزنامه گاردین آغاز شد که طبق آن واحد ۸۲۰۰، واحد اطلاعات نظامی نخبه رژیم صهیونیستی، از فضای ذخیره‌سازی ابری آزور برای نگهداری داده‌های تماس‌های تلفنی که از طریق نظارت بر فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری به دست آمده است، استفاده می‌کند.

مایکروسافت طی سال گذشته به دلیل همکاری با رژیم صهیونیستی، مورد انتقاد شدید کارمندانش و همچنین افراد خارج از این شرکت قرار گرفته است. اعتراضاتی در مورد رابطه مایکروسافت با رژیم صهیونیست در جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس این شرکت در ماه آوریل آغاز شد. از سوی دیگر در ماه اگوست، چندکارمند در دفتر اسمیت تحصن کردند.