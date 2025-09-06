تولید نخستین میکروتئاتر عاشورایی با عنوان «آخرین راوی»

مهدی معصومی گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مازندران سرزمین آئینها، سنتها و فرهنگ پهلوانی است، افزود: تمام تلاش حوزه هنری بر این است که با پژوهش و تحقیق، ارزشهای بومی استان احصا و با زبان هنر به جامعه معرفی شود تا هویت ایرانی اسلامی و سبک زندگی علوی و پهلوانی مردم مازندران فراموش نشود.
وی ادامه داد: واحد نمایش حوزه هنری با پیگیریهای سید علی ساداتی و همکاری رجبعلی فلاح، کارگردان خلاق مازندرانی، موفق به تولید اثری نو با عنوان «آخرین راوی» شده است، این نمایش در قالب میکروتئاتر و با تلفیق عروسکگردانی، انیمیشن، تعزیه، نقالی و موسیقی محلی تولید شده و محتوای آن به رشادتهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در واقعه عاشورا میپردازد.
رئیس حوزه هنری مازندران با تأکید بر رویکرد همزمان بومی و ملی این اثر تصریح کرد: در تولید این کار از زبان فارسی و گویش مازندرانی استفاده شده و موسیقی بومی مازندران نیز نقش پررنگی دارد که همین موضوع موجب جذابیت برای همه گروههای سنی خواهد شد.
معصومی گرجی خاطرنشان کرد: «آخرین راوی» نخستین تجربه تولید میکروتئاتر در مازندران است و اجرای عمومی آن در استان، تهران و دیگر نقاط کشور میتواند فرصت مناسبی برای معرفی بهتر هنرهای نمایشی خلاق و ارزشهای عاشورایی باشد.
