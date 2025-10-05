به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی مدیریت بانکهای استان خوزستان اظهار کرد: «چرصد پرداخت تسهیلات ۱۱.۵ همتی مصوب سفر ریاستجمهوری به استان، محور اصلی این نشست بود.
وی افزود: در این جلسه از هر بانک خواسته شد گزارش دقیقی از میزان تسهیلات ابلاغشده، پرداختشده و برنامههای خود برای تسریع در روند پرداختها تا پایان سال ارائه کند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه سرعت در پرداخت تسهیلات، کلید تحقق پروژههای اقتصادی استان است، گفت: بانکها باید با جدیت بیشتری عمل کنند تا اثر این تسهیلات در رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه زیرساختها در استان ملموس شود.
موالیزاده یکی از دستاوردهای مهم این جلسات را افزایش سقف تسهیلات بانک ملی عنوان کرد و افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی استانداری و همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی در استان خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ این افزایش، تحول بزرگی در توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی استان محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در جلسات شورای بانکها، تمام موضوعات مرتبط با تسهیلات، نحوه پرداخت، عملکرد بانکها و میزان مسئولیت آنها در توسعه اقتصادی استان بهصورت دقیق بررسی میشود.
استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشهای کارکنان شبکه بانکی خاطرنشان کرد: بحث اصلی ما اصلاح ساختارها و سازوکارهای بانکی برای کمک مؤثرتر به مسیر توسعه است. امیدواریم با ادامه این روند، پیوند میان بانکها، توسعه استان و رفع مشکلات مردم روزبهروز عمیقتر شود.
نظر شما