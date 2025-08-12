به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «ماجرای نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به جنگ ۱۲ روزه می پردازد شب گذشته ۲۰ مرداد با سکانس های بیرونی در خیابان یوسف آباد تهران کلید خورد.

این فیلم قرار است به جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی به تهران بپردازد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز به نگارش درآورده اند.

مهدویان پیش از این فیلم های «ماجرای نیمروز» یک و دو را در فضایی تاریخی سیاسی و دلهره آور ساخته بود، این آثار به همراه «درخت گردو» جزو بهترین های کارنامه او محسوب می شود. فیلم «ایستاده در غبار» او در دهه نود یک بار دیگر توانست سینمای قهرمان محور را برای مخاطب جذاب کند و سینماگران را به سمت این سینما سوق دهد. حالا اثر تازه این کارگردان کنجکاوی زیادی را نسبت به روایت مهدویان از جنگ ۱۲ روزه برانگیخته است.

«ماجرای نیم شب» به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد ساخته می شود و محصولی از موسسه تصویرشهر زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. هنوز اسمی از بازیگران و دیگر عوامل فیلم منتشر نشده است.