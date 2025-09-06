توقیف کامیون حامل ۹ تن انبه قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با کالای قاچاق، روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی بونجی (شهید سیاوشی مهر) حین کنترل محور مواصلاتی جاسک به سمت میناب به یک دستگاه کامیون مشکوک و دستور توقف دادند.

و ی افزود: مأموران این یگان خودرو مذکور را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۹ تن انبه خارجی و فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مالی این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه با تشکیل پرونده یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.