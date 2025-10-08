به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین نژاد صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه یازدهمین رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» در مشهد به اهداف «قلمه» اشاره و اظهار کرد: نام این رویداد را قلمه انتخاب کردیم تا نشان دهیم قصد داریم استعدادهای جوان را به استادان وصل کنیم و شاهد رویش‌های تازه در عرصه طنز باشیم.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری با تأکید بر وجود استعدادهای فراوان در سراسر کشور افزود: ما معتقدیم طنز فقط ذاتی نیست، بلکه می‌توان آن را آموخت و پرورش داد. در این مسیر، هدف ما تربیت استاد صرف نیست؛ بلکه می‌خواهیم مربیانی داشته باشیم که با عشق و همراهی در کنار هنرجویان پیش بروند.

وی با اشاره به انتشار چند اثر جدید حاصل از دوره‌های پیشین اظهار کرد: نتیجه این آموزش‌ها تولید کتاب‌ها و محتوای طنز است. برخی استان‌ها از جمله یزد به مرحله انتشار آثار رسیده‌اند و دیگر استان‌ها نیز در حال آماده‌سازی‌اند.

حسین‌نژاد، طنز را ابزاری مؤثر برای اصلاح اجتماعی دانست و گفت: طنزپرداز واقعی کسی است که در نهایت به یک مصلح اجتماعی تبدیل شود. طنز تنها برای خنداندن نیست، بلکه برای انتقال پیام، اصلاح رفتار و هدیه دادن لبخند به جامعه است.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری در ادامه با اشاره به ظرفیت فرهنگی خراسان افزود: خراسان در لغت به معنای جای برآمدن خورشید است و همین معنا در تاریخ و فرهنگ این خطه به‌خوبی نمایان است. خراسان، سرزمین درخشش اندیشه‌ها و رویش‌های ادبی و هنری است.

وی با بیان نکاتی طنزآمیز درباره نام‌های آشنا در جغرافیای مشهد گفت: ما در مشهد چند منطقه داریم که هم‌نام شهرهای معروف دنیا هستند. مثلاً میامی را در خراسان داریم که البته با میامی آمریکا فرق دارد، ولی امامزاده هم دارد و حال‌وهوای خاص خودش را! حتی محله‌ای داریم به نام فلاور سیتی که مشابهش در آمریکا است. این نشان می‌دهد که خراسان، با همه ریشه‌های تاریخی‌اش، چقدر ظرفیت طنز، شوخ‌طبعی و خلاقیت دارد.

حسین نژاد افزود: مشهد شهری است که هم از نظر فرهنگی و هم به برکت حضور امام رضا(ع) جایگاهی ویژه دارد و همین امر مایه افتخار همه ماست.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری به برنامه‌های طنز حوزه هنری اشاره کرد و گفت: در تهران بیش از ۲۴ سال است که برنامه طنز در حلقه زندان به‌صورت مستمر برگزار می‌شود. این برنامه از قدیمی‌ترین و نخستین شب‌های شعر طنز کشور است و امسال تصمیم داریم بخشی از آن را به یادگار تقدیم استان خراسان کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی موجب گسترش لبخند و امید در جامعه می‌شود، اظهار کرد: طنز می‌تواند چراغ لبخند را در دل مردم روشن کند و این رسالتی است که هنرمندان طنزپرداز باید با عشق و تعهد دنبال کنند.