پیروزی پُرگل تیم فوتبال امید ایران با «۶ تایی» کردن گوام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و گوام در دومین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال امروز شنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۸ به میزبانی ورزشگاه آل نهیان کشور امارات رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۶ بر صفر تیم امید ایران خاتمه یافت. کسری طاهری سه گل و علیرضا صفری، سعید سحرخیزان و محمدجواد حسین‌نژاد هر کدام یک گل برای ایران به ثمر رساندند.

بازیکنان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴ روی یک حرکت تیمی، محمدجواد حسین‌نژاد توپ را به محمدحسین صادقی رساند و این بازیکن با یک پاس در عرض، رضا غندی‌پور را صاحب موقعیت کرد که این بازیکن با بی دقتی از موقعیت به دست آمده استفاده نکرد و توپ به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۲ و زمانی که توپ در اختیار سهیل صحرایی بود، بازیکن حریف روی او مرتکب خطا و بازیکن ایران دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به عرفان جمشیدی داد.

بازیکنان گوام در نیمه اول بارها روی بازیکنان ایران مرتکب خطا شدند.

فرصت سوزی شاگردان روانخواه

شاگردان روانخواه بازی هجومی خود را ادامه دادند و در دقیقه ۲۲ روی دفع مدافعان گوام توپ به دانیال ای ری رسید و شوت سرضرب این بازیکن را دروازه‌بان گوام راهی کرنر کرد.

در دقیقه ۲۹ نوبت به حسین‌نژاد رسید که در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان گوام قرار گرفت اما ضربه چیپ او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

بازیکنان ایران کاملاً سوار بر بازی بودند و در دقیقه ۳۲ صاحب ضربه کرنر شدند که توپ ارسالی در محوطه جریمه روی سر دانیال ای ری فرود آمد اما ضربه او به اختلاف اندک به بیرون رفت.

باز شدن قفل دروازه گوام

در دقیقه ۴۲ کرنر برای ایران به دست آمد که حسین نژاد توپ را به محوطه جریمه گوام ارسال کرد و با دفع مدافعان این تیم همراه شد و در بیرون محوطه جریمه توپ به علیرضا صفری رسید که شوت این بازیکن به دور از دستان دروازه‌بان گوام تبدیل به گل شد.

پس از به ثمر رسیدن گل اول، بازیکنان ایران فرصت‌های دیگری را برای گلزنی به دست آوردند اما نتوانستند اختلاف را بیشتر کنند.

شروع نیمه دوم همراه با گل برای ایران

بازیکنان ایران نیمه دوم را هم هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۷ ردی ارسال محمدحسین صادقی، کسری طاهری که به محوطه جریمه گوام نفوذ کرده بود، موفق شد گل دوم کشورمان را به ثمر برساند.

مهاجم استقلال مانع از به ثمر رسیدن گل سوم ایران

در حالی که در دقیقه ۵۸ برای ایران ضربه کرنر شکل گرفت، حسین نژاد توپ را به محوطه جریمه گوام ارسال کرد که با ضربه سر دانیل ای ری همراه شد و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود با برخود به پای سعید سحرخیزان (مهاجم استقلال) در اختیار دروازه‌بان گوام قرار گرفت.

دبل طاهری در دومین بازی متوالی

با فشار حملات ایران روی دروازه گوام، در دقیقه ۷۴ روی ارسال عرفان جمشیدی توپ در محوطه جریمه به کسری طاهری رسید و این بازیکن با ضربه سر موفق شد گل سوم و دوم خود در این بازی را به ثمر برساند. طاهری در دیدار با هنگ کنگ هم دو گل برای ایران به ثمر رسانده بود.

طاهری هت‌تریک کرد

شاگردان روانخواه که سوار بر بازی بودند در دقیقه ۷۸ رو روی نفوذ فرزین معامله‌گری به درون محوطه جریمه گوام توپ ارسالی او با دفع ناقص دروازه‌بان این تیم همراه شد و توپ مقابل پاهای کسری طاهری قرار گرفت و او توانست گل سوم خود و چهارم ایران در این بازی را به ثمر برساند.

پای سحرخیزان به گلزنی باز شد

بازیکنان گوام که انگیزه‌ای برای دفاع کردن نداشتند در دقیقه ۸۳ و دوی نفوذ سعید سحرخیزان این بازیکن با دروازه گوام تک به تک شد و با جا گذاشتن او موفق شد گل پنجم ایران را به ثمر برساند.

حسین‌نژاد چراغ ششم را برای ایران روشن کرد

در دقیقه ۸۹ و در حالی که در بیرون محوطه جریمه گوام توپ در اختیار محمدجواد حسین‌نژاد قرار داشت این بازیکن با پای چپ خود به توپ ضربه زد و توپ او تبدیل به گل شد تا ششمین گل برای شاگردان روانخواه به ثمر برسد.