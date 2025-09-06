تست پزشکی انجام شد؛ بازیکن سابق بارسلونا به استقلال نزدیکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال مدتی است در پی جذب یک بازیکن توانمند برای خط حمله بودند و در نهایت با مدیربرنامه‌های مونیر الحدادی، وینگر مهاجم سابق بارسلونا و سویا به توافق رسیدند. بر اساس اعلام کلینیک پزشکی «iqumed» اسپانیا، این بازیکن روز گذشته تست‌های پزشکی خود را پشت سر گذاشته و در صورت نبود مشکل خاص، طی روزهای آینده برای امضای قرارداد رسمی راهی تهران خواهد شد.

الحدادی علاوه بر بارسلونا و سویا، سابقه بازی در تیم‌های آلاوز، ختافه و لاس‌پالماس را نیز در کارنامه دارد. او اگرچه در اسپانیا متولد شده، اما برای تیم ملی مراکش به میدان می‌رود و توانایی بازی در دو پست وینگر و مهاجم نوک را دارد.

ارزش تقریبی این بازیکن حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد شده است و با پیوستن او به استقلال، آبی‌پوشان پایتخت می‌توانند خط حمله قدرتمندی را برای رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در اختیار داشته باشند.