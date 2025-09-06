تست پزشکی انجام شد؛ بازیکن سابق بارسلونا به استقلال نزدیکتر شد

  1. ورزش
وینگر - مهاجم سابق تیم فوتبال بارسلونا تست های پزشکی خود در کشور اسپانیا را برای پیوستن به استقلال انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال مدتی است در پی جذب یک بازیکن توانمند برای خط حمله بودند و در نهایت با مدیربرنامه‌های مونیر الحدادی، وینگر مهاجم سابق بارسلونا و سویا به توافق رسیدند. بر اساس اعلام کلینیک پزشکی «iqumed» اسپانیا، این بازیکن روز گذشته تست‌های پزشکی خود را پشت سر گذاشته و در صورت نبود مشکل خاص، طی روزهای آینده برای امضای قرارداد رسمی راهی تهران خواهد شد.

الحدادی علاوه بر بارسلونا و سویا، سابقه بازی در تیم‌های آلاوز، ختافه و لاس‌پالماس را نیز در کارنامه دارد. او اگرچه در اسپانیا متولد شده، اما برای تیم ملی مراکش به میدان می‌رود و توانایی بازی در دو پست وینگر و مهاجم نوک را دارد.

ارزش تقریبی این بازیکن حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد شده است و با پیوستن او به استقلال، آبی‌پوشان پایتخت می‌توانند خط حمله قدرتمندی را برای رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در اختیار داشته باشند.

بهنام روان پاک

