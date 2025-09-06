پیروزی یک نیمه ای تیم امید مقابل گوام؛ فرصت سوزی شاگردان روانخواه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و گوام در دومین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال امروز شنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۸ به میزبانی ورزشگاه آل نهیان کشور امارات رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان روانخواه خاتمه یافت. علیرضا صفری زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب تیم فوتبال امید:

آرشا شکوری، محمدمهدی زارع، دانیال ایری، فرزین معامله‌گری، سهیل صحرایی (۱۹- عرفان جمشیدی)، علیرضا صفری، محمدجواد حسین‌نژاد (کاپیتان)، عباس حبیبی، محمدحسین صادقی، امیررضا شیخی‌راد، رضا غندی‌پور

بازیکنان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴ روی یک حرکت تیمی، محمدجواد حسین‌نژاد توپ را به محمدحسین صادقی رساند و این بازیکن با یک پاس در عرض، رضا غندی‌پور را صاحب موقعیت کرد که این بازیکن با بی دقتی از موقعیت به دست آمده استفاده نکرد و توپ به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۲ و زمانی که توپ در اختیار سهیل صحرایی بود، بازیکن حریف روی او مرتکب خطا و بازیکن ایران دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به عرفان جمشیدی داد.

بازیکنان گوام در نیمه اول بارها روی بازیکنان ایران مرتکب خطا شدند.

فرصت سوزی شاگردان روانخواه

شاگردان روانخواه بازی هجومی خود را ادامه دادند و در دقیقه ۲۲ روی دفع مدافعان گوام توپ به دانیال ایری رسید و شوت سرضرب این بازیکن را دروازه‌بان گوام راهی کرنر کرد.

در دقیقه ۲۹ نوبت به حسین‌نژاد رسید که در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان گوام قرار گرفت اما ضربه چیپ او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

بازیکنان ایران کاملاً سوار بر بازی بودند و در دقیقه ۳۲ صاحب ضربه کرنر شدند که توپ ارسالی در محوطه جریمه روی سر دانیال ایری فرود آمد اما ضربه او به اختلاف اندک به بیرون رفت.

باز شدن قفل دروازه گوام

در دقیقه ۴۲ کرنر برای ایران به دست آمد که حسین نژاد توپ را به محوطه جریمه گوام ارسال کرد و با دفع مدافعان این تیم همراه شد و در بیرون محوطه جریمه توپ به علیرضا صفری رسید که شوت این بازیکن به دور از دستان دروازه‌بان گوام تبدیل به گل شد.

پس از به ثمر رسیدن گل اول، بازیکنان ایران فرصت‌های دیگری را برای گلزنی به دست آوردند اما نتوانستند اختلاف را بیشتر کنند.