به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران روزهای پایانی انتظار را می‌گذراند و به‌زودی فصل جدید با حضور ۱۲ تیم آغاز خواهد شد. مسابقاتی که طبق برنامه به‌صورت دوره‌ای و رفت‌وبرگشت برگزار می‌شود و از همین حالا بسیاری آن را یکی از جذاب‌ترین فصل‌های سال‌های اخیر می‌دانند. دلیل این پیش‌بینی نقل‌وانتقالات پرهیجان تابستانی و حضور ستاره‌های ملی در ترکیب چند تیم پرامید است.

استقلال تازه‌واردی با رؤیای قهرمانی

آبی‌های پایتخت امسال برای نخستین‌بار در تاریخ خود وارد لیگ برتر فوتسال زنان می‌شوند و در همان گام اول با جذب چهره‌های شاخص نگاه‌ها را به‌سوی خود جلب کرده‌اند. استقلال هدایت تیم را به شهناز یاری سرمربی پیشین تیم ملی سپرده است و با آوردن فرزانه توسلی دروازه‌بان نامدار تیم ملی یک دیوار مطمئن در عقب زمین ساخته است. در کنار توسلی بازیکنان باتجربه‌ای چون مهتاب بنایی و دو ملی‌پوش ارزشمند یعنی نسترن مقیمی و مارال ترکمان نیز پیراهن استقلال را بر تن کرده‌اند. این جمع یادآور تیم قدرتمند سایپا در سال‌های گذشته است؛ تیمی که با وجود ستاره‌های فراوان در نهایت به قهرمانی نرسید. حالا استقلال امیدوار است همان ترکیب در لباس آبی مسیر ناتمام گذشته را به پایان برساند و جام را بالای سر ببرد.

پالایش نفت آبادان و مأموریت دفاع از جام

در سوی دیگر میدان مدافع عنوان قهرمانی یعنی پالایش نفت آبادان بیکار ننشسته و ترکیب خود را برای فصل جدید پرقدرت‌تر کرده است. جذب الهام عنافچه، سارا شیربیگی، زهرا کیانی‌منش، شیرین صفار و عاطفه برقی نشان می‌دهد که آبادانی‌ها به‌هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی ندارند. در کنار این خریدها تمدید قرارداد زهرا لطف‌آبادی دروازه‌بان اصلی تیم نیز خیال هواداران آبادانی را از پست حساس سنگربانی راحت کرده است. نفت آبادان در سال‌های اخیر همواره یکی از قطب‌های فوتسال زنان بوده و حالا با این ترکیب تازه بار دیگر مدعی جدی قهرمانی به شمار می‌رود.

تغییرات در سایر مدعیان

البته رقابت فقط بین استقلال و آبادان خلاصه نمی‌شود. سایر تیم‌های لیگ هم در بازار نقل‌وانتقالات دست به تغییرات چشمگیری زده‌اند. در رفسنجان حضور فرشته خسروی و فاطمه رحمتی دو بازیکن سابق نمایندگان خوزستان تحولات مهمی در ترکیب این تیم ایجاد کرده است. رفسنجان در سال‌های گذشته نشان داده که حریف سرسختی برای مدعیان است و حالا با این خریدهای جدید شانس بیشتری برای عرض‌اندام دارد. تیم‌های دیگر هم در تکاپوی نهایی کردن فهرست خود هستند و به نظر می‌رسد روزهای پایانی نقل‌وانتقالات باز هم شاهد جابه‌جایی‌های مهمی باشیم.

اهمیت لیگ برای تیم ملی

فصل تازه لیگ برتر در شرایطی آغاز می‌شود که تیم ملی فوتسال زنان ایران برنامه‌های مهمی در پیش دارد. ملی‌پوشان باید ابتدا در بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان حاضر شوند و سپس در رقابت‌های جام جهانی شرکت کنند. بی‌تردید عملکرد بازیکنان در لیگ داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آماده‌سازی تیم ملی خواهد داشت. ستاره‌هایی که در استقلال، آبادان، رفسنجان و دیگر تیم‌ها بازی می‌کنند با درخشش در این رقابت‌ها می‌توانند به اعتمادبه‌نفس بیشتری در سطح بین‌المللی برسند. از این منظر لیگ برتر امسال تنها یک رقابت باشگاهی نیست بلکه سکوی پرتابی برای ملی‌پوشان به‌سوی صحنه‌های جهانی به حساب می‌آید.

انتظاری متفاوت از فصل جدید

با توجه به تمام این تحولات پیش‌بینی می‌شود لیگ برتر فوتسال زنان امسال پرشورتر و تماشایی‌تر از سال‌های قبل دنبال شود. حضور استقلال به‌عنوان تیمی پرطرفدار می‌تواند به جذابیت‌های رسانه‌ای و توجه هواداران بیفزاید. از سوی دیگر تیم‌های باسابقه‌ای چون پالایش نفت آبادان، مس رفسنجان و دیگر مدعیان سنتی لیگ برای اثبات قدرت خود وارد میدان می‌شوند. ترکیب این شرایط نویدبخش فصلی است که در آن هر بازی می‌تواند حکم یک فینال کوچک را داشته باشد.

در نهایت باید دید در طول ماه‌های آینده کدام تیم‌ها از این ماراتن نفس‌گیر سربلند بیرون می‌آیند. آیا استقلال تازه‌وارد می‌تواند در همان فصل نخست به قهرمانی برسد؟ یا پالایش نفت آبادان با ترکیب قدرتمندش بار دیگر جام را در اختیار خواهد گرفت؟ پاسخ این پرسش‌ها در زمین مسابقه روشن خواهد شد ولی یک چیز مسلم است؛ لیگ برتر فوتسال زنان ایران در آستانه فصلی قرار دارد که می‌تواند در صورت مدیریت درست در آینده بازیکنان خوب و جوان را به تیم ملی تزریق کند.