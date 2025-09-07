  1. ورزش
آخرین وضعیت مصدومیت مدافع پرسپولیس

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که در جریان دیدار تیم های امید ایران و گوام مصدوم شده بود فردا MRI می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ارسلان بهمنی‌پور درباره مصدومیت سهیل صحرایی بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران که در جریان بازی با گوام مصدوم شده بود، گفت: سهیل صحرایی در جریان بازی از ناحیه استخوان پا دچار ضربه شده و منجر به تعویض او شد. پس از معاینات اولیه، صبح امروز به بیمارستان منتقل و مشخص شد مشکلی وجود ندارد و در عکس‌های گرفته شده شکستگی دیده نشد.

پزشک تیم امید ادامه داد: در سونوگرافی که در محل اقامت تیم گرفته شد، کوفتگی و بافت نرم دیده شد. با این حال، برای بررسی دقیق‌تر فردا MRI و سونوگرافی بعدی گرفته می‌شود.

این پزشک متخصص تصریح کرد: باید از کادر پزشکی باشگاه‌ها که نهایت همکاری را انجام دادند، تشکر کنم. همچنین از فیزیوتراپ و ماساژورهای تیم هم که در این هوای شرجی به ریکاوری بازیکنان کمک کردند، تشکر کنم.

