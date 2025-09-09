امارات به دنبال تساوی مقابل تیم فوتبال امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «emiratenewsday» امارات، تیم فوتبال امید امارات شامگاه سه شنبه ۱۸ شهریور در دیداری سرنوشت‌ساز به مصاف تیم امید ایران می‌رود.

این مسابقه ساعت ۲۱ در ورزشگاه آل نهیان باشگاه الوحده در ابوظبی برگزار می‌شود و برنده بازی، سهمیه حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را کسب خواهد کرد.

تیم امید امارات برای صعود به دو نتیجه دلخواه نیاز دارد؛ پیروزی یا تساوی. این تیم با توجه به تفاضل گل بهتر (۵ گل بیشتر نسبت به ایران) شرایط مساعدی دارد. در دیگر بازی گروه نهم، تیم‌های هنگ‌کنگ و گوام که هر دو، ۲ شکست متوالی داشته‌اند، از ساعت ۱۸:۳۰ در همین ورزشگاه دیداری تشریفاتی برگزار می‌کنند. مرحله نهایی رقابت‌ها ژانویه ۲۰۲۶ در عربستان برگزار خواهد شد.

امارات در دو دیدار نخست خود نمایش پرقدرتی داشت؛ ابتدا گوام را با نتیجه ۱۳ بر صفر شکست داد و سپس برابر هنگ‌کنگ با دو گل به پیروزی رسید. این تیم در دو مسابقه ۱۵ گل به ثمر رسانده و هیچ گلی دریافت نکرده است. ایران نیز در شرایط مشابه قرار دارد؛ با ۱۰ گل زده و بدون گل خورده، دو پیروزی مقابل هنگ‌کنگ (۴ بر صفر) و گوام (۶ بر صفر) کسب کرده است. به همین دلیل انتظار می‌رود شاهد دیداری جذاب و رقابتی میان دو تیم باشیم.

تیم امید امارات احتمالاً با همان ترکیب بازی گذشته برابر هنگ‌کنگ به میدان می‌رود، هرچند ممکن است سرمربی تیم، «مارسلو برولی» از اروگوئه تغییرات کوچکی ایجاد کند.

ترکیب احتمالی امارات به شرح زیر است:

دروازه‌بان خالد توحید، مدافعان احمد مال‌الله، یوسف المرزوقی، ریچارد آکونور و منصور صالح المنهالی؛ هافبک‌ها مطر زعل، سولومون سوسو، حازم عباس و منصور سعید المنهالی؛ مهاجمان ماجد الکاس و جونیور نیدای خواهد بود.

در سوی دیگر، تیم امید ایران با هدایت امیدرضا روانخواه بازیکنان شاخصی را در اختیار دارد. ایران هم با دو پیروزی پیاپی و عملکرد بدون گل خورده، برای صعود مصمم است و قطعاً حریف آسانی برای امارات نخواهد بود.

فضای اردوهای دو تیم روحیه بالایی را نشان می‌دهد، اما امارات به دلیل صدرنشینی و نتایج پرگل در بازی‌های گذشته، با انگیزه‌ای مضاعف وارد میدان می‌شود. طبق مقررات رقابت‌ها، تیم‌های صدرنشین ۱۱ گروه و همچنین چهار تیم برتر از میان تیم‌های دوم، جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را کسب می‌کنند.