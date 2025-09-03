جنجال جدید گزینه استقلال در کامرون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کامرون خود را برای دو دیدار در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تیم‌های اسواتینی و کیپ ورد آماده می‌کند و شاگردان «مارک بریس» فردا رو در روی اسواتینی قرار می‌گیرند و ۱۸ شهریور هم به مصاف تیم ملی کیپ ورد می‌روند.

وینسنت ابوبکر مهاجم مدنظر تیم فوتبال استقلال که در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می‌شود روز گذشته به اردوی تیم ملی کشورش ملحق شد. طبق اعلام رسانه‌های آفریقایی، وینسنت ابوبکر، آندره اونانا و کارلوس بالبا پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی یائونده، از سوار شدن به خودروهای ارائه‌شده توسط فدراسیون فوتبال کامرون (FECAFOOT) در چارچوب همکاری با شرکت اسکای موتورز خودداری کردند. این اقدام بازیکنان با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه شد و برخی آن را نشانه‌ای از نارضایتی یا ترجیح برای استقلال عمل شخصی بازیکنان دانستند.

لازم به ذکر است که مدیران باشگاه استقلال طی هفته‌های گذشته مذاکرات خوبی را با مدیربرنامه‌های ابوبکر داشته‌ اند و احتمال حضور او در جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو وجود دارد.