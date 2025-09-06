  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

اختتامیه مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس کشور در مشهد

مشهد - مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس کشور عصر شنبه در مشهد به کار خود پایان داد.

دریافت 21 MB

فیلم: داوود بهگام

کد خبر 6581723

