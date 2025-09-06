https://mehrnews.com/x38XfT ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹ کد خبر 6581723 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹ اختتامیه مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس کشور در مشهد مشهد - مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس کشور عصر شنبه در مشهد به کار خود پایان داد. دریافت 21 MB فیلم: داوود بهگام کد خبر 6581723 کپی شد مطالب مرتبط افزایش زمین های تنیس در مجموعه های ورزشی مشهد توسعه تنیس نیازمند حمایت همهجانبه است برگزاری مسابقات جایزه بزرگ ۱۰۰۰ امتیازی تنیس در مشهد مسابقات جایزه بزرگ تنیس در مشهد برچسبها تنیس مشهد مسابقات تنیس
