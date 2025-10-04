به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تمرینی و آماده‌سازی استعدادهای برتر دختران استان در سالن تخصصی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.در این اردو، بازیکنان برتر از شهرستان‌های مشهد، قوچان و فریمان حضور داشتند و زیر نظر کادر فنی به اجرای برنامه‌های تمرینی و مهارتی پرداختند.

تیم برگزاری این اردو متشکل از آزاده علیپور (روان‌پزشک و مشاور)، فرشته رفیعان (مربی)، و یکتا ادبیان، فاطمه مجد و غزل مقیمی (کمک‌مربیان) بود که با هدف ارتقای سطح روانی و فنی بازیکنان، جلسات تخصصی و تمرینات منظم را هدایت کردند.

این اردو در راستای برنامه‌ریزی هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی برای آماده‌سازی تیم استان جهت حضور در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور برگزار شد.