پارسا: تیم تنیس خراسان رضوی آماده حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور

پویا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل تیمهای منتخب خراسان رضوی برای حضور در رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد و اظهار کرد: پس از برگزاری سه دوره مسابقات انتخابی در دو بخش آقایان و بانوان، ترکیب نهایی تیمها مشخص و بازیکنان آماده اعزام هستند.
رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی بیان کرد: در هفتههای اخیر رقابتهای انتخابی متعددی در سطح استان برگزار شد تا بهترین بازیکنان نوجوان و جوان برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور شناسایی شوند. اکنون تیم چهار نفره بانوان آماده اعزام است و تیم آقایان نیز بهزودی عازم رقابتهای کشوری در کرمان خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط مطلوب آمادگی بازیکنان افزود: فکر میکنم با شرایط خوبی راهی مسابقات میشویم و بازیکنان از لحاظ فنی و روحی آماده هستند. حضور در این رقابتها برای استان ارزشمند است و میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگتر در آینده باشد.
پارسال با تأکید بر اهمیت استمرار این رقابتها گفت: برگزاری چنین مسابقاتی بهمنظور استعدادیابی و شکوفایی بازیکنان جوان بسیار ضروری است. تلاش ما این است که با برنامهریزی دقیق، فرصت رشد برای تمامی استعدادهای استان فراهم شود.
رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استان و همکاری مربیان و فعالان تنیس روی میز در شهرستانها قدردانی کرد و افزود: اعتماد، همراهی و همدلی خانواده بزرگ تنیس روی میز خراسان رضوی، عامل اصلی موفقیتهای ماست و امیدواریم در المپیاد پیشرو شاهد درخشش نمایندگان استان باشیم.
نظر شما