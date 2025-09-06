تنیسور مشهدی قهرمان مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس کشور که به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه با وقفه مواجه شده بود، در مرحله یک هشتم نهایی در روز ۱۳ شهریور ماه از سر گرفته شد و با قهرمانی سینا مقیمی، تنیسور مشهدی به کار خود پایان داد.

در این دور از رقابت‌ها در مرحله انفرادی سینا مقیمی به مقام قهرمانی رسید و علیرضا نصیری از اصفهان در جایگاه دوم ایستاد، همچنین کیارش حنیفی از آذربایجان غربی و محمد خوش‌خلق از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در مرحله دونفره از این دوره مسابقات سینا مقیمی و پارسا اشجاری‌نیا، به مقام قهرمانی رسیدند همچنین سام پازکی و کیارش حنیفی در جایگاه دوم ایستادند.