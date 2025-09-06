اتحاد مقدس کلید پیروزی انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی در پیامی به مناسبت هفته وحدت اظهار کرد: این روزها، ایام پرشکوه هفته وحدت را سپری می‌کنیم؛ روزهایی که یادآور ابتکار حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در نام‌گذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان «هفته وحدت» است. ابتکاری که نه فقط یک نام، بلکه راه و نشان عزت امت اسلامی شد.

در این پیام آمده است: ما امروز به‌روشنی شاهد آثار این اتکا و همدلی هستیم؛ آثاری که در فصل انسجام و وحدت، چهره انقلاب اسلامی را درخشان‌تر کرده است. همان وحدتی که در انقلاب اسلامی بساط طاغوت را برچید، در دفاع مقدس خون شیعه و سنی را به هم آمیخت و در امروز ایران اسلامی، امنیت، پیشرفت و اقتدار را به ثمر نشانده است.

در ادامه این پیام اعلام شده است: در این میان، یاد و نام سردار شهید نورعلی شوشتری، «شهید وحدت»، چراغی است که راه را برای همه ما روشن می‌کند؛ او که جانش را در راه انسجام و همدلی شیعه و سنی فدا کرد تا به ما بیاموزد وحدت، رمز بقا و سربلندی این سرزمین است.

در این پیام آمده است: اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت به همه مسلمانان جهان، به‌ویژه برادران و خواهران اهل سنت و شیعه کشورمان، تأکید می‌کنم که اتحاد مقدس امت اسلامی، سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و کلید تعالی ایران اسلامی است.

در ادامه این پیام اعلام شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسدار این وحدت الهی است و خود را خادم این همدلی می‌داند.