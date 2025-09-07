به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی، صبح یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران پرچمدار وحدت امت اسلامی است، اظهار کرد: چنانچه کشورهای اسلامی از موقعیتهای خود استفاده میکردند، امروز رژیم صهیونیستی نمیتوانست به دنبال ماجراجویی و رفتارهای جنونآمیز باشد.
فرماندار تربت حیدریه با اشاره به اوضاع فلسطین بیان کرد: برای پنجمین بار در طول تاریخ در غزه قحطی اعلام شد و رژیم صهیونیستی تلاش میکند مردم فلسطین را به کشورهای اطراف تبعید کند و ۸۰ درصد مساحت کرانه باختری را با شهرکسازی خود اضافه کند که بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع است.
وی در ادامه به اقدامات دشمنان اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونی در کشورهای مختلف دنیا به دنبال جاسوسی و نفوذ هستند که برخی از تجهیزاتی هم که به دنیا میفروشد، خدمات جاسوسی و نفوذ را در ابزار و کالاها قرار میدهند.
شجاعی وحدت را فراتر از یک راهبرد و یک ضرورت خواند و تصریح کرد: برای استمرار حیات نیاز به وحدت و تبعیت از ولایت داریم و تأکیدات مقام معظم رهبری وظیفه همه ما را دوچندان میکند تا در کنار مردمی بایستیم که همیشه پشتیبان نظام بودند.
برنامههای هفته دفاع مقدس باید خلاقانه و با نشاط باشد
فرماندار تربتحیدریه بر استفاده خلاقانه و با نشاط از برنامههای هفته دفاع مقدس برای تقویت وحدت تأکید کرد و گفت: ضمن انتقال ارزشها با ظرفیتهای هنری و فرهنگی، از این فرصت برای تقویت همبستگی در جامعه استفاده بشود.
وی با اشاره به سرانه پایین فضای آموزشی در برخی مناطق شهر، از آغاز نهضت توسعه فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: در تربتحیدریه ساخت بیش از ۱۲ مدرسه ۱۲ کلاسه با کمک مجموعه خیرین و سازمان نوسازی آغاز شده است.
تربتحیدریه رتبه اول توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشاورزی
شجاعی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با محوریت تأمین انرژی پایه در کشور خبر داد و افزود: اکنون در حوزه کشاورزی این شهرستان رتبه نخست استان را دارد و در حوزه خانگی هم روند خوبی در حال انجام است و در حوزه صنعت نیز به همین گونه است.
فرماندار تربتحیدریه از سرمایهگذاری نزدیک به دو همت برای احداث نیروگاه ۴۰ مگاواتی توسط شرکت گاز در منطقه جلگه رخ خبر داد و گفت: این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار است.
وی به احداث شهربازی در فاز اول با سرمایهگذاری ۳۲ میلیارد تومان طی یک سال آینده در منطقه پیشکوه توسط شهرداری اشاره کرد و افزود: در این شهربازی هم افراد بزرگسال و هم کودکان میتوانند حضور داشته باشند.
شجاعی در بخش دیگری به موضوع مسکن مهر پرداخت و گفت: در این حوزه تعهداتی داریم که بعضی از چالشهای حقوقی دارد و عقبماندگی هم از گذشته زیاد دارد، در عین حال وظیفه خود میدانیم تا حصول نتیجه این مشکلات را رفع کنیم.
فرماندار تربتحیدریه با اشاره به دستور دادستانی برای برخورد با موتورسواران متخلف گفت: این افراد اغلب بیگواهینامه و نوجوان هستند و از نیروی انتظامی تقاضا داریم که این رویه را ادامه بدهد، البته ۱۴۰ دستگاه موتورسیکلت که اغلب با حرکات نمایشی مزاحمت ایجاد میکردند، توقیف شد.
وی ادامه داد: در ملاقات مردمی، مشکل مردم را حل کنید و به جای دیگر ارجاع ندهید و خود مدیر مشکل را پیگیری کند. البته حل مشکل به این معنا نیست که خارج از چارچوب قانون عمل کنیم، اما باید آن مراجعهکننده را توجیه و قانع کنیم.
