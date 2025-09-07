به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز ملی سینما و هفته وحدت از برگزاری برنامههای گسترده فرهنگی و هنری در خراسان رضوی به مناسبت هفته وحدت و روز ملی سینما خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مردمیسازی فرهنگ و تحقق عدالت فرهنگی از اولویتهای اصلی این اداره کل است که با تأکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: شبهای شعر وحدت در ۹ شهرستان استان از جمله تربتحیدریه، سرخس، داورزن، درگز، شاندیز، خواف، طرقبه و قوچان با همکاری انجمنها و تشکلهای فرهنگی برگزار خواهد شد.
مسگرانی افزود: جشنوارههای موسیقی مقامی و محلی نیز در شهرهایی مانند تایباد، خواف، تربتجام، قوچان و کاشمر برگزار میشود و محافل انس با قرآن کریم به ویژه در شهرستانهای با ترکیب مذهبی خاص از جمله باخرز، تایباد، سبزوار و داورزن برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: اختتامیه بخشی از برنامههای قرآنی امشب در سبزوار برگزار میشود و نمایشگاههایی از آثار خوشنویسی، نقاشی و عکس با موضوع هفته وحدت برپا خواهد شد. همچنین برنامههای موسیقایی و سرود با مشارکت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در شهرستانها برگزار میشود.
وی درباره اجرای برنامههای سینمایی اعلام کرد: سینما سیار در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق محروم برگزار میشود و در برخی شهرستانها از فعالان فرهنگی و رسانهای تقدیر به عمل خواهد آمد.
مسگرانی در خصوص رویدادهای پیش رو تصریح کرد: مراسم پایانی کنگره ملی شعر «از طوس تا نیشابور» در روز ۲۶ شهریورماه، همزمان با روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی در مشهد برگزار خواهد شد. همچنین فراخوان سی و پنجمین جشنواره تئاتر رضوان توسط انجمن هنرهای نمایشی منتشر شده است که این جشنواره در دو بخش صحنهای و خیابانی برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: ستاد بزرگداشت روز ملی سینما تشکیل شده و هفته آینده مراسمی ویژه به منظور تجلیل از فعالان این حوزه برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر پیشکسوتان سینما، از جوانانی که در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه آثار شاخصی تولید کردهاند نیز تجلیل خواهد شد.
نظر شما