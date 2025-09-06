ورزش آبی مازندران در مسیر پیشرفت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر محسن قاسمی شامگاه شنبه در مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های آبی استان مازندران مازندران را استانی ورزش‌خیز توصیف کرد و گفت: ورزشکاران این خطه همواره در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند و انتظار می‌رود رشته‌های آبی نیز همچون سایر رشته‌ها درخشان ظاهر شوند.

وی با اشاره به توانمندی‌های فدراسیون افزود: تلاش داشتیم میزبانی مسابقات آب‌های آزاد در سطح بین‌المللی را بر عهده بگیریم که حادثه ماه گذشته این فرصت را از ما گرفت، اما فدراسیون ظرفیت برگزاری رویدادهای مهم جهانی را دارد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی همچنین با بیان اینکه ملی‌پوشان ایران در اردوهای آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی و کشورهای اسلامی به سر می‌برند، گفت: ورزشکاران شایسته کشور برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی با تمام توان تلاش می‌کنند.

در ادامه، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قدردانی از عملکرد جواد قاسمی رئیس هیأت استان در توسعه ورزش‌های آبی، اظهار داشت: این هیأت با وجود محدودیت امکانات، همگام با سایر هیأت‌های ورزشی استان برای افتخارآفرینی تلاش می‌کند.

بریمانی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: با وجود دسترسی به دریا و رودخانه‌های متعدد، استان هنوز از داشتن یک استخر استاندارد مسابقاتی محروم است و امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان شاهد بهبود زیرساخت‌ها و احداث مجموعه‌های تخصصی در این حوزه باشیم.

در پایان جلسه، جواد قاسمی رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال گذشته و برنامه‌های عملیاتی سال جاری ارائه کرد که پس از بررسی، مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.