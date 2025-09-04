تخصیص تجهیزات ورزش های رزمی به استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین چگینی در جمع سالیانه هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی مازندران ببا بیان اینکه «مازندران استان ویژه ورزش کشور است و ورزشکاران آن نقش کلیدی در افتخارآفرینی ملی دارند» گفت: در سالهای اخیر با مدیریت آقای باقری، هیأت استان هماهنگ با فدراسیون عمل کرده و سهم مهمی در موفقیتهای ورزش کشور داشته است.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی ورزشکاران رزمی به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین بینالمللی است، اظهار داشت: یکی از برنامههای اصلی فدراسیون، اختصاص اعتبارات، امکانات و تجهیزات به استانهای فعال در این رشته خواهد بود.
چگینی افزود: حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه فدراسیون از فعالیت غافل نشد و با برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف در سطح کشور، زمینه اعزام بهترین ورزشکاران به اردوی تیم ملی و حضور در رقابتهای جهانی را فراهم کرد.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این مجمع ضمن تقدیر از عملکرد وحید باقری، هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی استان را «هیأت فعال و پویا» توصیف کرد و گفت: این هیأت در کنار دیگر هیأتهای ورزشی برای افتخارآفرینی ورزش مازندران تلاش میکند.
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد برگزاری بهترین رویدادها در این هیأت بودهایم و قطعاً اداره کل از عملکرد آن رضایت دارد. این هیأت همچون ۳۵ هیأت دیگر نقش مؤثری در موفقیت ورزش استان ایفا کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به جایگاه ویژه این استان در ورزش کشور، خاطرنشان کرد: مازندران همواره از استانهای مدالآور بوده و انتظار میرود وزارت ورزش و فدراسیونها نگاه ویژهتری به ظرفیتهای این خطه افتخارآفرین داشته باشند.
گفتنی است؛ در پایان نشست، وحید باقری رئیس هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی استان گزارشی از اقدامات سال گذشته و برنامههای سال جاری ارائه کرد که با رأی اعضای مجمع به تصویب رسید.
نظر شما