به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی امروز شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سخنانی خطاب به استاندار لرستان، اظهار داشت: برخی از دستور کارهای این جلسه متناسب با مشکلات فعالان اقتصادی در این برهه از زمان است و اگر جلسات با تأخیر برگزار شود یا مشکل تبدیل به مشکل بزرگ‌تر می‌شود و فعال اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و یا اینکه از موضوعیت خارج می‌شود، در این راستا چون ما به دنبال بهبود اوضاع هستیم، تقاضای ما این است که این جلسات از این به بعد به‌موقع تشکیل شود و دستور بفرمائید که جلسات فوق‌العاده هم در برنامه کاری شما قرار بگیرد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما بنا داریم که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از این به بعد با دو بخش مشکلات فرا روی فعالان اقتصادی و بخش دیگر به برنامه‌های توسعه‌ای استان تقسیم کنیم، گفت: ما معتقدیم هم حفظ وضع موجود را باید داشته باشیم و فعالان اقتصادی را نادیده نگیریم و هم به برنامه‌های آتی بپردازیم، چون بخشی از آن برنامه‌های آتی هم به زیرساخت‌ها کمک می‌کند و فعالان اقتصادی را هم منتفع خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به استاندار لرستان، گفت: ما با دیدگاه‌های شما نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی آشنا هستیم، در جلسات متعدد و مختلفی هم اذعان داشته‌اید که مسیر توسعه‌ای لرستان از طریق فعالین اقتصادی و بخش خصوصی است، تقاضای ما این است که مصوبات جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از قبل روی آنها کار کارشناسی انجام شده و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تصویب شده‌اند، حتماً پیگیری و اجرا شوند.

خاکی، بیان داشت: اینکه دستگاه‌های اجرایی نماینده‌ای را به جلسات کمیته‌ای و کارشناسی می‌فرستند و بر اساس پیشنهاداتی که به شورا می‌آید و شورا هم آنها را تبدیل به مصوبه و سپس اجرا نمی‌شوند، غیرقابل‌قبول و باور هست، یا کارشناس اختیارات لازم را ندارد و یا اینکه آگاهی و اطلاعات کافی را ندارد که نمی‌شود این را قبول کرد چرا که مدیر کارشناس را با شناخت و آگاهی به این جلسات می‌فرستند.

وی تالکید کرد: همچنین مدیریت ارشد استان نیز تأکید کرده‌اند که در راستای سیاست‌های ابلاغی حرکت کنند، در این راستا تقاضا داریم که برای الزام پیگیری برای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، گفت: گرچه این اختیار به دبیرخانه شورا هم داده شود و دبیرخانه می‌تواند گزارش عدم اجرای مصوبات را به استاندار اعلام کند که در یک مورد این کار را انجام هم دادیم.