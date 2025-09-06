به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با بیان اینکه اعتقاد راسخ من این است که فلسفه وجود و حضور ما خدمت به بخش خصوصی و مردم عزیز است، اظهار داشت: خدمت به بخش خصوصی، خدمت به عموم مردم است، خدمت اشتغال و تولید و تحقق شعار چندینسالهای است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بیان میفرمایند.
وی عنوان کرد: حمایت از تولید یک وظیفه است و امروز کاری از این واجبتر ما نداریم.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه پایه اصلی نگاه مجموعه مدیریت استان و اساس فلسفه و شالوده برنامه توسعه استان بر مبنای حضور بخش خصوصی است، گفت: ما باید به معنای واقعی کلمه و در عمل حمایت خود را از جریان سرمایهگذاری در استان نشان بدهیم.
شاهرخی، تصریح کرد: تا جایی که قانون به ما اجازه میدهد باید قانون به سمت بخش خصوصی خَم شود، در تفسیر قانون و تحلیلی که میکنیم و در اختیاراتی که داریم، باید حمایت از تولید مدنظر قرار بگیرد، این اختیارات هم کم نیست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه این نگاه و اعتقاد ما است و از همه مدیران دستگاههای اجرایی این توقع را من دارم که با این نگاه مأموریت خود را انجام دهند، افزود: در استان قبلی هم که استاندار بودم یکی از جلساتی که مرتب تشکیل میدادیم همین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است، در لرستان چندین جلسه برگزار نشده، به معاون اقتصادی استانداری و رئیس اتاق بازرگانی لرستان اعلام کردهام انتظارم این است که دستور کار این جلسات خیلی قویتر باشد.
استاندار لرستان، بیان داشت: آن چیزی که ما طی ماههای گذشته شاهد بودهایم این بوده که خیلی از مسائلی که در شورا مطرح میشود را میتوان در دفتر کار معاون اقتصادی استانداری هم حل شود، اصلاً نباید منتظر این جلسه باشید، ما روی مسائل کلانتر و مبنایی استان فکر کنیم.
شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر بنا باشد که صادرات را بهعنوان یک اصل و محور توسعه در نظر بگیریم باید بررسی کنیم که چرا یکچهارم صادرات استان همجوار را داریم، تصریح کرد: کالاهای لرستان میتوانند بازار پیدا کنند، باید این کالاها به نحو مطلوبی از طریق شرکت در نمایشگاههای بینالمللی، منطقهای و…، رایزنی با شرکتها و… به نمایش گذاشته شود،
شاهرخی با تأکید بر اینکه باید پای کالاها و صنایع لرستان را به بازارهای خارجی باز کنیم، افزود: باید وارد رقابت از نظر کمی، کیفی، بستهبندی و… شویم.
استاندار لرستان، گفت: مسائل بخش خصوصی و صنعت باید روزانه مورد پیگیری قرار بگیرد.
