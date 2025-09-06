رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساماندهی سرویس مدارس اظهار کرد: خدا را شکر امسال استقبال خوبی از سوی والدین صورت گرفته و با همکاری مطلوب آموزش و پرورش، تأمین سرویس مدارس به‌صورت کامل انجام خواهد شد. تاکنون ۶۴ شرکت به عنوان پیمانکاران حوزه سرویس مدارس معرفی و وظیفه جابه‌جایی دانش‌آموزان در ۳۸۲ مدرسه شهر کرمانشاه را بر عهده گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه والدین باید برای استفاده از سرویس مدارس حتماً در سامانه «سپند» ثبت‌نام کنند، افزود: این سامانه مزایای متعددی دارد که مهم‌ترین آن ارتقای امنیت دانش‌آموزان در مسیر رفت و آمد به مدرسه و همچنین شفاف‌سازی نرخ‌ها است. برای والدینی که سال گذشته از سرویس مدارس استفاده کرده‌اند نیز پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده تا بدون مشکل وارد سامانه شوند.

دوستی درباره نرخ مصوب سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: برای خودروهای سواری در مسیر یک تا سه کیلومتر مبلغ ۹۰۰ هزار تومان، برای خودروهای ون ۶۰۰ هزار تومان و برای مینی‌بوس ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است. در مسافت سه تا پنج کیلومتر به ازای هر خودرو، مبلغی به تعرفه اضافه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برای سواری ۸۰ هزار تومان، ون ۶۵ هزار تومان و مینی‌بوس ۵۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه اضافه کرد: برای مسافت‌های بالای پنج کیلومتر که عمدتاً مدارس خاص، نمونه دولتی و یا غیردولتی در آن دسته قرار می‌گیرند، نرخ‌گذاری به ازای هر کیلومتر به این شکل خواهد بود: ۱۰۰ هزار تومان برای خودروهای سواری، ۸۰ هزار تومان برای ون و ۶۰ هزار تومان برای مینی‌بوس.

وی با اشاره به ثبت‌نام رانندگان سرویس مدارس در سامانه «سپند» خاطرنشان کرد: تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ خودرو در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که تأیید نهایی آنها منوط به احراز صلاحیت فردی و فنی خودرو توسط مراجع انتظامی و قضائی است. تنها خودروها و رانندگانی که موفق به دریافت این تأییدیه‌ها شوند، مجوز فعالیت خواهند داشت.

دوستی ادامه داد: خانواده‌ها می‌توانند علاوه بر سامانه اینترنتی، اپلیکیشن سپند را نیز روی تلفن‌های همراه خود نصب کرده و از این طریق مراحل ثبت‌نام را انجام دهند. همچنین در صورت وجود هرگونه مشکل، والدین می‌توانند با مراجعه حضوری به سازمان تاکسیرانی و یا تماس با شماره ۰۸۳-۸۲۵۷۹۱۰ ستاد ساماندهی سرویس مدارس، مسائل خود را پیگیری کنند.