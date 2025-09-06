مدیرعامل بعثت کرمانشاه: با حمایت هواداران به دنبال نتایج بزرگ هستیم

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی بسیار سختی در مقابل تیم نود ارومیه داشتیم چرا که هر دو تیم سه امتیازی و در بالای جدول قرار داشتند. خدا را شکر با درایت کادر فنی، در هر دو نیمه به ویژه نیمه دوم، بازی بسیار خوب و مالکانه‌ای ارائه دادیم و حتی چند موقعیت گلزنی مناسب هم داشتیم. اگر مهاجمان ما کمی دقت بیشتری به خرج می‌دادند، می‌توانستیم با دست پر و پیروزی از زمین خارج شویم.

وی با تقدیر از هواداران پرشور بعثت در ارومیه اضافه کرد: ما در ارومیه تنها نبودیم، هواداران متعصب و خونگرم کردتبار این شهر با حمایت همه‌جانبه خود و فراهم کردن امکانات، پشت تیم ایستادند و موجب افزایش روحیه بازیکنان شدند. لازم می‌دانم از همه این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم امسال با نتایج خوب بتوانیم پاسخ محبت‌های آنها را بدهیم.

مدیرعامل بعثت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مهم پیش‌روی تیمش اشاره کرد و گفت: روز چهارشنبه دیدار حساسی برابر تیم سایپا تهران خواهیم داشت. از همه همشهریان و کردتباران عزیز غرب کشور دعوت می‌کنم حضوری پرشکوه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه داشته باشند تا شاهد رقم خوردن یک روز خاطره‌انگیز دیگر باشیم.

گفتنی است، بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ، تیم‌های بعثت کرمانشاه و سایپا تهران روز چهارشنبه از اعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که با توجه به جایگاه دو تیم، می‌تواند تأثیر زیادی در جدول رقابت‌ها داشته باشد.