به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس خود، شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در محوطه جهانی تخت‌جمشید در میان استقبال قابل توجه مخاطبان به اجرای قطعه ماندگار «ای ایران» و تعدادی دیگر از آثار موسیقایی پرداخت.

اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری معاونت امور هنری وزارت ارشاد، استانداری فارس، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس برگزار شد.

این پروژه موسیقایی در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها، تاکید بر اهمیت موسیقی به‌عنوان زبانی بین‌المللی برای گفت‌وگوی اقوام مختلف و بستری برای ارتقای سطح هنری و ایجاد همدلی میان جوامع گوناگون اجرا شد.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسینعلی امیری استاندار فارس، نادره رضایی معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، وزیر فرهنگ و آموزش کشور ارمنستان، جمعی از معاونان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تعدادی از مهمانان خارجی از جمله مهمانان ویژه این برنامه موسیقایی بودند.

در آغاز این مراسم که اجرای آن بر عهده سید عباس سجادی بود ابتدا ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به واسطه حضور در این کنسرت سرود ملی کشورمان و سپس سرود ملی کشور ارمنستان را اجرا کرد.

نوای پیام‌آور صلح و دوستی و همبستگی ملت‌ها

حسینعلی امیری استاندار فارس هم در ابتدای این برنامه ضمن خیر مقدم به مهمانان خارجی و هیئت‌های مختلف دیپلماتیک در این برنامه گفت: امشب در سایه شکوه تخت‌جمشید گردهم آمدیم تا با نوای دلنشین موسیقی همراه شده و زبان مشترک فرهنگ‌ها را بشنویم.

وی افزود: امشب در این گوشه تاریخی نوای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان طنین‌انداز می‌شود. نوایی که پیام آور صلح و دوستی و همبستگی ملت‌ها است و موسیقی هم زبانی است که دل‌ها را پیوند می‌دهد. البته که ایران و ارمنستان قرن‌ها است که در عرصه‌های مختلف کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

استاندار فارس تصریح کرد: آنچه می‌بینید گواه درستی بر همین مسیر دوستی و برادری و هم افزایی فرهنگی است. امروز جهان نیازمند صداهایی است که برای ما از صلح و دوستی بگوید. دیپلماسی ما ارزش‌های انسانی است که ملت‌ها را به هم پیوند می‌دهد و ایرانیان همواره باور داشتند این پاسداشت، فرهنگ‌ها را مستحکم می‌کند. این کنسرت نمادی برای صلح و دوستی است .

امیری ادامه داد: اینجانب در مقام استاندار فارس حضور ارکستر فیلارمونیک ارمنستان را در تخت جمشید باشکوه گرامی می‌دارم و این برنامه را نشانه‌ای برای دوستی و الگویی برای همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی می‌دانم .

آغازی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر

گریگور هاکوپیان سفیر ارمنستان در کشورمان هم در این ویژه برنامه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این کنسرت در محوطه تاریخی جهانی تخت جمشید گفت: امروز افتخار بزرگی است که در کنار این یادگار تمدن بشری به اجرای برنامه پرداخته و سالگرد تأسیس ارکستر فیلارمونیک ارمنستان را جشن می‌گیریم. ‌این رویداد بی بدیل بدون حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی به ویژه وزارت فرهنگ و مسئولان استانی به ثمر نمی نشست.

وی افزود: در این لحظات باشکوه صمیمانه‌ترین احساسات خود را با شما به اشتراک می‌گذاریم چون تاریخ را اکنون در رگ‌های خودمان احساس می کنیم. اینجا نماد فرهنگ جاودان بشری است که با پویایی امروز پیوند خورده و ما می توانیم در این مجموعه شاهد یک اجرای موسیقایی باشیم.

سفیر ارمنستان ضمن ارائه توضیحاتی از روند فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و نقش هنرمندان ایرانی از جمله لوریس چکناواریان در توسعه فعالیت‌های کیفی این مجموعه توضیح داد: این کنسرت پیوند میان ایران و ارمنستان را مستحکم تر می‌کند و موسیقی بار دیگر نشان می دهد که در روح همه ما زنده است. مسیری که اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در جوار تخت‌جمشید ارزش آن را دو چندان می کند. امروز اینجا گردهم امدیم تا هدیه فرهنگی کشور ارمنستان را به ایرانیان اهدا کنیم. این اجرا خطاب به مردم عزیز ایران و آغازی برای همکاری‌های بیشتر است.



تخت جمشید شاهدی ماندگار برای معرفی تمدن‌های باستانی

ژانا آندریاسیان وزیر فرهنگ و آموزش کشور ارمنستان هم در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: امروز شاهد پیوند فرهنگ ۲ ملت ایران و ارمنستان هستیم که نماد دیرینه احترام و دوستی متقابل است. در این چارچوب سفر اخیر آقای رئیس جمهور به ارمنستان را می‌توان نقطه عطف دو کشور تلقی کرد که می‌تواند گشایشگر فعالیت های مشترک فراوانی باشد.

وی افزود: کنسرت بزرگداشت امروز از مرزهای سیاست فراتر رفته چرا که بیانیه‌ای برای صلح و هم زیستی فرهنگی در دروازه ملل دنیا به حساب می‌آید. این مجموعه باشکوه یکی از درخشان ترین آثار جهان است که شاهدی ماندگار برای تمدن‌های باستانی معرفی می‌شود. پس دوستان گرامی، امروز پیوندهای فرهنگی ایران و ارمنستان را پاس می‌داریم چرا که با برگزاری کنسرت جان تازه‌ای پیدا کرده است.

وزیر فرهنگ و آموزش ارمنستان تصریح کرد: برای من باعث افتخار است که صدای جاودانه موسیقی ارمنستان در این بنای باشکوه طنین انداز می‌شود. البته این ارکستر چندی پیش به رهبری استاد لوریس چکناواریان در تالار وحدت کنسرتی را برگزار کرده است و این مسیر تا امشب استمرار پیدا کرده و ما امروز از همه مسئولان استان بابت این همکاری قدردانی کرده و امیدوار به استمرار این پیوند فرهنگی هستیم.



تنها فرهنگ و تاریخ است که باقی می‌ماند

حسینی صراف وزیر علوم و تحقیقات و فناوری نیز در بخش پایانی سخنرانی‌ها ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد بینافرهنگی در محوطه تاریخی جهانی تخت جمشید اظهار کرد: ایران از دیرباز سرزمینی بوده که تنوع را پذیرفته و از دل این تنوع وحدت را خلق کرده است. تمدنی که فرهنگ و هنر آن زبانزد دنیا بود و با ورود اسلام هم وجوه ارزشمند آن غنی‌تر شد. ایرانی بودن یعنی علم دوست بودن، خداپرست بودن و اهل مدارا بودن. مسیری که باید ادامه پیدا کند. شرایطی که همین محوطه جهانی تخت جمشید نماد شاخص این مطالبی است که اشاره کردم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: روابط تاریخی ۲ ملت بازتاب همان روحیه احترام متقابل ایرانیان است. تخت‌جمشید نشان می‌دهد که با شمشیر هیچ ملتی باقی نمی‌ماند بلکه با فرهنگ و تاریخ است که باقی می‌ماند و این توجه در دنیای معاصر امری ضروری است که می‌توانیم به آن توجه بیشتری داشته باشیم.

پس از صحبت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به اجرای قطعاتی از آهنگسازان برجسته موسیقی ارمنستان پرداختند. این در حالی است که اجرای قطعه «ای ایران» ساخته روح الله خالقی بخش پایانی کنسرت را تشکیل می‌داد.

این قطعه به دلیل حال و هوای حماسی اثر و اجرای آن در محوطه تاریخی جهانی تخت جمشید فضای جالب توجهی را فراهم ساخت.