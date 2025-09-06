به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در مراسمی با حضور جمعی از متخصصان و مسئولان حوزه دامپزشکی، از کتاب دستورالعمل اجرایی کشتارگاه‌های صنعتی دام نوشته حسن اختیارزاده و هادی تبرائی رونمایی شد. این دستورالعمل که با تکیه بر خرد جمعی و با هدف ارتقای استانداردهای بهداشتی و سلامت محصول در کشتارگاه‌های صنعتی تدوین شده، نقطه عطفی در نظارت بر فرآیند کشتار دام و تضمین کیفیت فرآورده‌های دامی محسوب می‌شود.

حسن اختیارزاده، نویسنده کتاب «دستورالعمل اجرایی کشتارگاه‌های صنعتی دام»، در مراسم رونمایی از این اثر، ضمن تشکر از تمامی اساتید و همکاران، به تشریح روند تدوین این دستورالعمل پرداخت.

نویسنده کتاب «دستورالعمل اجرایی کشتارگاه‌های صنعتی دام» اظهار کرد: این روند، هرچند به ظاهر از سال ۱۴۰۰ شمسی رشد می‌کرد، اما در واقعیت، دقیقه‌های ارزشمند این دستاورد در سال‌های پیش توسط همکاران ما نوشته شده بود.

وی تصریح کرد: پیش از این در برخی مباحث، دستورالعمل خاصی وجود نداشت و همین امر، لزوم تدوین یک سند جامع را ایجاب می‌کرد.

اختیار زاده در ادامه گفت: زمانی که کار اولیه شکل گرفت و آماده شد، آن را به ادارات کل آموزش استان‌ها فرستادیم و از معاونین محترم سلامت و رؤسای اداره بهداشت درخواست کردیم که نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

نویسنده کتاب «دستورالعمل اجرایی کشتارگاه‌های صنعتی دام» همچنین به ارسال این دستورالعمل به دانشکده‌های دامپزشکی سراسر کشور و نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اشاره کرد.

وی به تقدیر از اساتید دانشگاه شیراز و مشهد پرداخت که با دقت و تأمل فراوان، نظرات ارزشمندی را ارائه کردند.