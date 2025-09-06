به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مطلبی شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از دستورالعمل اجرایی کشتارگاههای صنعتی دام اظهار کرد: بهرهبرداری کامل از تمامی اجزای دام، نظیر پوست و احشاء، برای خلق ارزش افزوده اقتصادی ضروری است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران همچنین هشدار داد محدودیت در تعداد و کیفیت کشتارگاهها، به طور مستقیم بر تولید و توسعه صنعت دامپروری تأثیر منفی خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: همچنین کشتارگاهها نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و یکی از مسئولیتهای اساسی در تنظیم بازار مسأله کشتارگاه است.
مطلبی سرمایهگذاری کلان در احداث کشتارگاههای بهداشتی و صنعتی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و اظهار کرد: مراکز باید مجهز به تمامی امکانات لازم برای خرید دام، فرآوری، بستهبندی و نگهداری محصولات باشند.
به عقیده رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، فرآوری صحیح محصولات دامی، نه تنها به رشد کیفی و کمی تولید کمک میکند، بلکه نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و تنظیم بازار دارد.
وی همچنین به نقش استراتژیک کشتارگاهها در مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: هماهنگی این مراکز با سیاستهای کلان کشور برای ثبات و پایداری بازار محصولات پروتئینی ضروری است.
مطلبی با اشاره به تحولات مثبت در حوزه نظارت بهداشتی، مقایسهای بین وضعیت کنونی و گذشته ارائه داد و گفت: در گذشته، تعداد دامپزشکان فعال در کشتارگاهها کمتر بود و بخش عمدهای از وظایف بهداشتی توسط تکنسینها یا افراد آموزشدیده خاص انجام میشد. اما امروز، شاهد افزایش چشمگیر حضور دامپزشکان متخصص و متعهد در این مراکز هستیم.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت نقش دامپزشکان در شناسایی و مراقبت از بیماریهای دامی در کشتارگاهها تاکید کرد و صلاحیت و تخصص این قشر را برای استقرار و انجام وظایف راهنمایی، مشاوره و نظارت از سوی حاکمیت، حیاتی خواند.
وی با طرح سوالی تاملبرانگیز در خصوص الگوی مصرف و پروتئین، اظهار کرد: چرا با وجود تولید فراوان محصولات، مردم باید در تأمین نیازهای پروتئینی خود با دشواری مواجه شوند و پس از آن به فکر درمان باشند؟ این سخن تأکیدی بود بر مسئولیت سنگین کشتارگاهها در رعایت استانداردها و مقررات بهداشتی، به ویژه در حوزه سلامت مصرفکنندگان.
مطلبی با یادآوری تجربیات ارزشمند گذشته و همکاری با متخصصان بر تحولات مثبت صورت گرفته در حوزه سلامت دامپزشکی کشور تاکید کرد و این پیشرفتها را نتیجه همافزایی و تلاش مستمر دانست.
