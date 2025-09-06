دانشگاه خلیج فارس آماده مشارکت با متخصصان بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیرزادی شنبه شب در نشست مشترک با مسئولین اقشار بسیج استان بوشهر که در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد، بر لزوم ارزیابی طرحها و برنامههای گذشته و تلاش برای اصلاح معایب آنها تأکید کرد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: ما باید موفقیتها را ارزیابی کرده و برای رفع نقاط ضعف، برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: این شرایط در حال حاضر نیز حساس است و باید خود را برای سناریوهای احتمالی آماده کنیم.
شیرزادی تأکید کرد: دانشگاهها در این شرایط باید با توان بیشتری عمل کنند و فضای دانشگاه باید فعال و پویا باشد.
رئیس دانشگاه خلیج فارس در خصوص نقش تشکلها و انجمنهای دانشجویی اظهار داشت: تشکلها بازوان دانشگاهها هستند و در هر رشته دانشگاهی باید انجمنها و تشکلهای سیاسی فعال شوند و نقش واسطهگری خود را بین مسئولین دانشگاه و دانشجویان به خوبی ایفا کنند.
شیرزادی به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در تمام جوانب زندگی بشر وارد شده و در حال حاضر اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و دانشگاه خلیج فارس باید در این حوزه با قدرت وارد شده و برنامههای ملی در این زمینه را دنبال کند.
وی همچنین به پیوند هوش مصنوعی با علوم انسانی اشاره کرد و تأکید کرد: این پیوند جای کار بسیاری دارد و باید گامهای بلندی در این حوزه برداریم.
رئیس دانشگاه خلیج فارس با تاکید بر ضرورت بهره مندی مردم استان در خصوص زیست و تغذیه از دریا تصریح کرد: در این رابطه ما نیاز داریم که در حوزه علم و فناوری به همافزایی و یکپارچگی بیشتری برسیم تا در مسیر پیشرفت استان گام برداریم.
وی در پایان تاکید کرد: این نشست، فرصتی برای تقویت روابط دانشگاه و بسیج در استان و تبادل نظر در خصوص مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی است.
