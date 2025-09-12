امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی ائتلاف جهانی تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امانالله علیمرادی، در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: رژیم صهیونیستی بی حیایی و بیشرمی را به نهایت رسانده و در این شرایط امت اسلامی باید با رجوع به کتب الهی و وجدان انسانی، ائتلاف جهانی تشکیل داده و این وضع را تغییر دهند.
وی افزود: دولتها و ملتهای اسلامی از هشدارهای پیامبر بترسند که ممکن است خود به سرنوشت غزه دچار شوند.
وی با بیان اینکه فلسفه تشکیل حکومت اسلامی برای تحقق تقوا است گفت: تقوا؛ دانایی و امکانات علمی و عملی میخواهد.
خطیب موقت جمعه کرمان یکی از خصوصیات زندگی اسلامی را جلوگیری از نفوذ بدیها به خود و خانواده و جامعه عنوان و افزود: باید خود و همه ارزشها و نظام و انقلاب و ملت و جوانان را به خداوند پناه داد که این دستور خداوند به پیامبر است.
وی با اشاره به اینکه شهدا اعم از ۱۷ شهریور تا جنگ ۱۲ روزه حافظ آبروی ملت و نظام اسلامی و انبیا و اولیا شدند؛ گفت: اگر نبودند این شهدا، جریان دینداری رو به افول بود در حالی که خون ایشان جریان دینداری را تجدید حیات کرد.
خطیب موقت جمعه کرمان سپس با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری در دیدار هیئت دولت؛ قدردانی خدمت به مردم را مورد توجه قرار داد و گفت: رعایت اولویتها با ملاک فوریت و زیرساختی بودن از دیگر تأکیدات رهبری است.
وی با مرور بخشهای دیگری از بیانات رهبری اظهار کرد: این فرمایشات تقدیر معاش در زندگی فردی و اجتماعی است تا مردم گرفتار ناترازیهای غیرمعقول نشوند.
حجتالاسلام علیمرادی، با اشاره به هفته وقف؛ علم نافع، فرزند صالح، صدقه جاریه را از باقیاتالصالحات انسان دانست و گفت: متولیان موقوفات امینانه عمل کنند که این تشویق عملی واقفین است.
