به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، صبح یکشنبه، در جلسه شورای راهبری امور بانوان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه بانوان در سطح شهرستان‌های استان، اظهار داشت: از تمامی تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در اداره امور بانوان شهرستان‌های استان تهران انجام شده، به ویژه برگزاری دوره پربرکت «بانوی مجاهد»، که ثمرات ارزشمندی به همراه داشت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه حوزه بانوان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای برای برنامه‌ریزی و رشد در موضوعات مختلف است، افزود: لازم است در این مسیر با استفاده از زبان امروزی و درک صحیح از نیازها و دغدغه‌های نسل جوان، به‌ویژه دهه‌های اخیر، برای این حوزه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، همچنین بر اهمیت تشکیل گروه‌های تخصصی بانوان تأکید کرد و گفت: باید یک گروه از بانوان علاقه‌مند و دغدغه‌مند در راستای هم‌اندیشی پیرامون برنامه‌های امور بانوان تشکیل شود تا صرفاً به ارائه ایده‌های نو، کاربردی و به‌روز بپردازند. این ایده‌ها می‌توانند زمینه‌ساز رشد و تحول در برنامه‌های مرتبط با بانوان در شهرستان‌های استان تهران باشند.

وی ادامه داد: در کنار این گروه ایده‌پرداز، لازم است تیمی دیگر در راستای عملیاتی کردن این ایده‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تشکیل شود تا فرایند اجرای برنامه‌ها به صورت تشکیلاتی و هدفمند پیش برود.

باقربیک با اشاره به ضرورت راه‌اندازی پاتوق‌های گفت‌وگو برای ارتباط فعال و مستمر با اقشار مختلف، اظهار داشت: پاتوق‌های گفت‌وگو باید با محوریت و پیشگامی امور بانوان در سطح شهرستان‌ها شکل بگیرد و یکی از جامعه‌های مخاطب اصلی در این طرح می‌توانند مدارس باشند که خوشبختانه در این زمینه همراهی و حمایت کامل از سوی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان وجود دارد.