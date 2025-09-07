  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۰

ظرفیت‌های امور بانوان باید با زبان روز مدیریت شود

ری- مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر لزوم هدفمندی در برنامه‌های بانوان، خواستار تشکیل پاتوق‌های گفت‌وگو و گروه‌های ایده‌پرداز و اجرایی در شهرستان‌های تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، صبح یکشنبه، در جلسه شورای راهبری امور بانوان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه بانوان در سطح شهرستان‌های استان، اظهار داشت: از تمامی تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در اداره امور بانوان شهرستان‌های استان تهران انجام شده، به ویژه برگزاری دوره پربرکت «بانوی مجاهد»، که ثمرات ارزشمندی به همراه داشت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه حوزه بانوان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای برای برنامه‌ریزی و رشد در موضوعات مختلف است، افزود: لازم است در این مسیر با استفاده از زبان امروزی و درک صحیح از نیازها و دغدغه‌های نسل جوان، به‌ویژه دهه‌های اخیر، برای این حوزه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، همچنین بر اهمیت تشکیل گروه‌های تخصصی بانوان تأکید کرد و گفت: باید یک گروه از بانوان علاقه‌مند و دغدغه‌مند در راستای هم‌اندیشی پیرامون برنامه‌های امور بانوان تشکیل شود تا صرفاً به ارائه ایده‌های نو، کاربردی و به‌روز بپردازند. این ایده‌ها می‌توانند زمینه‌ساز رشد و تحول در برنامه‌های مرتبط با بانوان در شهرستان‌های استان تهران باشند.

وی ادامه داد: در کنار این گروه ایده‌پرداز، لازم است تیمی دیگر در راستای عملیاتی کردن این ایده‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تشکیل شود تا فرایند اجرای برنامه‌ها به صورت تشکیلاتی و هدفمند پیش برود.

باقربیک با اشاره به ضرورت راه‌اندازی پاتوق‌های گفت‌وگو برای ارتباط فعال و مستمر با اقشار مختلف، اظهار داشت: پاتوق‌های گفت‌وگو باید با محوریت و پیشگامی امور بانوان در سطح شهرستان‌ها شکل بگیرد و یکی از جامعه‌های مخاطب اصلی در این طرح می‌توانند مدارس باشند که خوشبختانه در این زمینه همراهی و حمایت کامل از سوی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان وجود دارد.

