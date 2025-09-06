کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاتوق فیلم کوتاه فرصتی ارزشمند برای علاقهمندان و فعالان عرصه سینماست تا آثار برگزیده فیلمسازان داخلی و خارجی را در محیطی تخصصی مشاهده کرده و به نقد و بررسی آنها بپردازند. این برنامه در واقع محفلی فرهنگی برای ارتقای سطح دانش سینمایی در استان به شمار میرود.
وی افزود: در این فصل از پاتوق، پنج فیلم کوتاه در جدول اکران قرار گرفته است؛ فیلم «شیفت» به کارگردانی سمانه یداللهی، «نگران من نباش» ساخته امین خجسته، «برقص» به کارگردانی پوریا دهقان، «کانتور» از محمدرضا مقیمنژاد و همچنین فیلم خارجی «از دیدنت خوشحالم» محصول کشور کرهجنوبی به کارگردانی سان نامکونگ.
رضایی با بیان اینکه زمان برگزاری این برنامه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز دوشنبه ۱۷ شهریور خواهد بود، گفت: این رویداد در سالن شماره ۲ مجتمع فرهنگی هنری انتظار واقع در میدان آزادگان کرمانشاه برگزار میشود و حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان خواهد بود.
رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه با اشاره به اهداف این برنامه خاطرنشان کرد: نمایش و نقد فیلمهای کوتاه در این قالب، فرصتی مغتنم برای جوانان فیلمساز استان است تا با فضای حرفهایتر تولیدات سینمایی آشنا شده و آثار خود را در معرض ارزیابی و گفتوگو قرار دهند. از سوی دیگر، علاقهمندان سینما نیز میتوانند با جدیدترین تولیدات کوتاه در کشور و حتی خارج از کشور آشنا شوند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین پاتوقهایی به گسترش فرهنگ فیلم کوتاه، ارتقای سطح سلیقه مخاطب، و ایجاد ارتباط میان فیلمسازان و تماشاگران کمک میکند. به همین دلیل انجمن سینمای جوان کرمانشاه تلاش دارد این رویدادها را به صورت مستمر و منظم ادامه دهد.
رضایی در پایان از همه علاقهمندان هنر هفتم دعوت کرد در این برنامه حضور یافته و از فرصت تبادل نظر و تجربه در فضایی صمیمی و هنری بهرهمند شوند.
