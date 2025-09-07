رئیس داوران ونیز پای فیلم جارموش ایستاد: شایعات را باور نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، الکساندر پین رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز امسال، دیشب (شنبه) پس از اهدای جایزه شیر طلایی جشنواره به فیلم «پدر، مادر، خواهر، برادر» جیم جارموش، و اهدای جایزه دوم یعنی جایزه هیئت داوران به فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه که در اولین نمایش خود ۲۲ دقیقه ایستاده تشویق شد، واکنش نشان داد.

پین در کنفرانس مطبوعاتی پایانی جشنواره در پاسخ به این سوال که چرا فیلم «صدای هند رجب» که از فیلم‌های محبوب منتقدان در جشنواره بود، جایزه شیر طلایی را نبرد، گفت: این ناعادلانه‌ترین بخش حضور در یک جشنواره است، اینکه بگوییم این فیلم از آن فیلم بهتر است. اینطور نیست. به عنوان هیئت داوران، ما هر ۲ فیلم را به یک اندازه گرامی می‌داریم، هر یک به دلیل خاص خود و برای هر ۲ فیلم آرزوی عمری طولانی داریم و امیدواریم جوایزی که امشب اهدا کرده‌ایم، به هر یک به روش خود، کمک کند.

پین با لحنی دیپلماتیک ادامه داد و اشاره کرد «پدر، مادر، خواهر، برادر» که با بازی کیت بلانشت و آدام درایور ساخته شده، دقیقاً برنده قطعی جایزه نبود. وی گفت: اگر روز قبل یا روز بعد رای می‌دادیم، ممکن بود نتیجه متفاوت باشد … همانطور که می‌گویم، ما هر ۲ فیلم را به یک اندازه در قلب خود گرامی می‌داریم، برای آنها ارزش قائلیم و از آنها محافظت می‌کنیم و اگر قرار باشد یکی از آنها جایزه اصلی را ببرد به این دلیل است که مجبور بودیم، انتخاب کنیم.

روز شنبه شایعاتی در رسانه‌های اجتماعی پخش شد مبنی بر اینکه در هیئت منصفه بر سر اهدای شیر طلایی تنش وجود داشته و برخی ادعاهای بی‌اساس مبنی بر اینکه یکی از اعضای هیئت منصفه وقتی مشخص شد «صدای هند رجب» برنده شیر طلایی نخواهد شد، تهدید به استعفا کرد.

اما پین گفت این اتفاق هرگز نیفتاده و در توضیح افزود: یکی از اعضای هیئت منصفه من تهدید به استعفا کرد؟ من این کار را کردم؟! نه! آیا کسی تهدید به استعفا کرد؟ نه! فکر می‌کنم ما می‌دانیم نباید هر چیزی را که آنلاین می‌خوانیم باور کنیم.

فیلم کوثر بن‌هنیه با استفاده از صدای واقعی از تماس اضطراری هند رجب دختر بچه ۵ ساله فلسطینی، وقایعی را که منجر به مرگ وی شد، تصویر می‌کند. رجب همراه ۶ تن از اعضای خانواده‌اش پس از حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه توسط شلیک تانک اسرائیلی کشته شد. جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای در آن زمان اعلام کرد: اشغالگران اسرائیلی با وجود هماهنگی قبلی برای رسیدن آمبولانس به محل حادثه و نجات کودک هند، به عمد خدمه هلال احمر را هم هدف قرار دادند.

بن کرول منتقد سینمایی درباره نمایش فیلم در ونیز نوشته بود وقتی فیلم نمایش داده شد، شاهد پرشورترین واکنشی شد که تا به حال در جشنواره فیلم ونیز دید. در نمایش مطبوعاتی صبح چهارشنبه هم تشویق‌ها با تیتراژ آغاز شد و تنها زمانی قطع شد که شرکت‌کنندگان با تمام وجودشان به هق‌هق افتادند.

از دیگر فیلم‌های محبوب امسال جشنواره کمدی سیاه آنارشیستی «انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک بود که با بازی لی بیونگ-هون به عنوان یکی از مدعیان اصلی بهترین بازیگر مرد مطرح بود.

پین همچنین در پاسخ به سوالی خاص درباره عدم حضور «انتخاب دیگری نیست» در فهرست جوایز گفت: ما مجبور بودیم از بین ۲۱ فیلم، تنها ۸ فیلم را انتخاب کنیم و من نباید روند کارمان را فاش کنم، اما البته در مورد فیلم پارک صحبت کردیم، ما عاشق فیلم او بودیم اما در نهایت در بین ۸ فیلم نهایی نبود، که این قلب ما را می‌شکند. واقعاً همینطور است.

پین در کنار هیئت داوران شامل فرناندا تورس، بازیگر برزیلی نامزد اسکار برای فیلم «من هنوز اینجا هستم»، محمد رسول‌اف، کریستین مونجیو کارگردان رومانیایی برنده نخل طلا، مائورا دلپرو کارگردان ایتالیایی و ژائو تائو، بازیگر و تهیه‌کننده چینی، کار داوری امسال را انجام دادند.

اوایل دیروز شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه تورس به دلیل امتناع پین از اعطای شیر طلایی به فیلم «صدای هند رجب»، تهدید به ترک هیئت داوران کرده است.

در مجموع امسال ۳ فیلم بزرگ نادیده گرفته شدند که شامل «خانه‌ای از دینامیت» کاترین بیگلو، «وصیت‌نامه آن لی» مونا فاستولد و «انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک هستند.