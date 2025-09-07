توزیع بیش از ۵ میلیون جلد کتاب درسی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز رفیعی، در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان کرمان که با محوریت پروژه مهر برگزار شد با اشاره به ثبت سفارش کتاب برای ۶۳۵ هزار و ۲۱۵ دانشآموز از مجموع ۶۷۶ هزار و ۶۷۲ نفر، گفت: تسهیل دسترسی دانشآموزان به کتابهای درسی، زیباسازی محیطهای آموزشی، تأمین تجهیزات پایهای مانند صندلی دانشآموزی و تقویت حمایتهای بیمهای از جمله اهداف کلیدی پروژه مهر در حوزه رفاهی و پشتیبانی است.
وی افزود: در حوزه رفاهی، ارتقای امنیت و آرامش کارکنان و دانشآموزان با اجرای بیمه حوادث برای همه کارکنان و دانشآموزان، و بیمه املاک و اماکن آموزشی در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در حوزه پشتیبانی نیز، برنامهریزی دقیق برای سفارش و توزیع کتابها، تعمیر و رنگآمیزی مدارس، تأمین تجهیزات آموزشی و رفاهی متناسب با نیاز هر مدرسه، از اولویتهای اجرایی پروژه مهر است.
رفیعی پور، با بیان اینکه حدود ۷۰ هزار دانشآموز در استان کرمان تنها به کتاب درسی به عنوان منبع آموزشی دسترسی دارند افزود: توزیع کتب ابتدایی از ۱۱ شهریور و توزیع کتب متوسطه اول از ۱۳ شهریور آغاز شده و بهزودی کتب متوسطه دوم نیز توزیع میشود.
