توزیع ۹۷ درصد کتاب های درسی بین مدارس استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت کتاب‌های درسی گفت: ۹۷ درصد کتب ارسالی از وزارت آموزش و پرورش بین مدارس و مناطق استان کرمان توزیع شده و تنها ۳ درصد باقی‌مانده مربوط به خانواده‌هایی است که دیرتر در سامانه ثبت سفارش کرده‌اند و پس از تکمیل فرآیند، توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان کرمان تعطیلی ندارد افزود: همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، پویایی و امید برای دانش‌آموزان استان آغاز شود.

احمدی با اشاره به بازدید روزانه کارشناسان حوزه معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان از شهرستان‌ها و مناطق گفت: این بازدیدها نقش بسیار مهمی در شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدارس دارند و باید روند بازدیدها و پیگیری امور پروژه مهر با جدیت و استمرار ادامه یابد تا شرایط مطلوب‌تری فراهم شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اهمیت هماهنگی و نظارت دقیق بر روند پروژه مهر، افزود: تعیین یک شخص معین برای بررسی و پیگیری وضعیت پروژه مهر در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها به صورت ریشه‌ای شناسایی شده و با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و خدمات را فراهم کنیم.

سعید احمدی، گفت: پروژه مهر تنها بازگشایی مدارس نیست، بلکه تضمینی است برای فراهم کردن محیطی امن، منظم و مطلوب برای دانش‌آموزان و معلمان؛ محیطی که در آن همه اعضای خانواده آموزش و پرورش بتوانند با آرامش و انگیزه به فعالیت بپردازند.

وی تاکید کرد: جلسات پیگیری روند پروژه مهر به صورت روزانه برگزار خواهد شد تا با هماهنگی مستمر و بررسی دقیق مسائل، آمادگی لازم برای تحقق مهری پویا و موفق در استان کرمان فراهم شود.