۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

توزیع ۹۷ درصد کتاب های درسی بین مدارس استان کرمان

کرمان- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان گفت:بیش از ۹۷ درصد کتاب‌های درسی به مدارس استان کرمان ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت کتاب‌های درسی گفت: ۹۷ درصد کتب ارسالی از وزارت آموزش و پرورش بین مدارس و مناطق استان کرمان توزیع شده و تنها ۳ درصد باقی‌مانده مربوط به خانواده‌هایی است که دیرتر در سامانه ثبت سفارش کرده‌اند و پس از تکمیل فرآیند، توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان کرمان تعطیلی ندارد افزود: همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا سال تحصیلی جدید با نشاط، پویایی و امید برای دانش‌آموزان استان آغاز شود.

احمدی با اشاره به بازدید روزانه کارشناسان حوزه معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان از شهرستان‌ها و مناطق گفت: این بازدیدها نقش بسیار مهمی در شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدارس دارند و باید روند بازدیدها و پیگیری امور پروژه مهر با جدیت و استمرار ادامه یابد تا شرایط مطلوب‌تری فراهم شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اهمیت هماهنگی و نظارت دقیق بر روند پروژه مهر، افزود: تعیین یک شخص معین برای بررسی و پیگیری وضعیت پروژه مهر در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها به صورت ریشه‌ای شناسایی شده و با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و خدمات را فراهم کنیم.

سعید احمدی، گفت: پروژه مهر تنها بازگشایی مدارس نیست، بلکه تضمینی است برای فراهم کردن محیطی امن، منظم و مطلوب برای دانش‌آموزان و معلمان؛ محیطی که در آن همه اعضای خانواده آموزش و پرورش بتوانند با آرامش و انگیزه به فعالیت بپردازند.

وی تاکید کرد: جلسات پیگیری روند پروژه مهر به صورت روزانه برگزار خواهد شد تا با هماهنگی مستمر و بررسی دقیق مسائل، آمادگی لازم برای تحقق مهری پویا و موفق در استان کرمان فراهم شود.

